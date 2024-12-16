"Ад" для россиян. Как Украина делала супер-дрон, а получилась крылатая ракета

Отставание от россиян в мощном и дальнобойном оружии украинцы пытались компенсировать через создание беспилотника-камикадзе нового уровня. В какой-то момент все пошло не по плану и на выходе Украина получила полноценную ракету.

Президент Владимир Зеленский поручил производить в 2025 году три тысячи крылатых ракет. Хотя прошлогоднее сверхзадание от главы государства - производство одного миллиона FPV-дронов - оборонная отрасль выполнила с большим опережением графика, однако история с крылатыми ракетами, на первый взгляд, выглядит абсолютно нереалистично.

Даже в советские времена отечественные предприятия не славились выпуском крупных крылатых ракет, за исключением Харьковского авиационного завода, который давно потерял эти технологии. В Украине есть разработка крылатой ракеты "Нептун", с которой работает конструкторское бюро "Луч", но пока речь о больших объемах ее производства точно не идет.

На самом деле, сделать три тысячи ракет за год возможно. Есть лишь один нюанс - они будут маленькими.

Пока россияне увеличивают размер ракет, строя пресловутые "Орешники", Украина продолжает развивать технологию дальнобойных дронов, делая их быстрее, точнее и мощнее.

Именно из идеи усовершенствовать беспилотники-камикадзе украинские инженеры родили нечто среднее между дронами и ракетами. Новое оружие будет занимать нишу дальнобойных дронов, но наличие реактивного двигателя и более развитой системы наведения дает ей право называться ракетой.

Украинские предприятия уже выпускают их серийно и готовятся существенно масштабировать производство.

Дрон или ракета

Как именно называть небольшие крылатые ракеты, спорят не только в Украине. "Но это ракета или беспилотник?", - начинается статья в американском журнале The Warzone, где описана концепция маленьких дешевых ракет, способных бить на сотни миль.

В Украине за такими изделиями закрепилось название "дроны-ракеты", потому что именно так президент представил ракету "Паляница" на День независимости в этом году.

Из открытых источников известно, что "Паляница" имеет боевую часть весом около 100 кг - вчетверо меньше, чем на российских "Калибрах". В то же время, это в 2-4 раза больше, чем обычно несут украинские дальнобойные дроны.

В начале декабря презентовали другую ракету - "Пекло". Она имеет значительно меньшую боевую часть, чем "Паляница", что делает ее очень похожей на дрон-камикадзе. Однако она способна лететь со скоростью до 700 км/ч, тогда как обычные дроны - 150-200 км/ч. По мнению одного из разработчиков "Ада", чисто технически, крылатой ракетой беспилотник становится благодаря наличию реактивного двигателя.

Скриншот из видео президента Владимира Зеленского

В каком-то смысле название "дроны-ракеты" можно считать справедливым. Когда речь идет о крылатых ракетах, украинцы обычно думают о российских, которые несут боевой заряд в 400 кг и более, движутся со скоростью около 1000 км/ч, а также имеют по несколько систем наведения на цель.

В то же время дроны-камикадзе движутся медленно, имеют в десять раз меньшую боевую часть и менее развитую навигацию. А маленькие крылатые ракеты - это нечто среднее.

Зачем Украине маленькие ракеты

Малые крылатые ракеты - новая страница в войне беспилотников. С конца 2022 года Украина и Россия обменялись тысячами ударов дальнобойными дронами и с тех пор постоянно совершенствуют свои технологии.

Оккупанты пытаются сделать дроны-камикадзе более массовыми и дешевыми, используя свои "Шахеды" и "Герберы" для истощения украинской ПВО, чтобы после этого нанести удары большими ракетами. Украина имеет ограниченное количество больших ракет, поэтому беспилотники остаются нашим главным средством поражения объектов в тылу врага.

Уничтожение беспилотниками российских объектов за несколько сотен километров от границы в один момент стало обыденностью, однако россияне быстро обучаются и все чаще сбивают украинские дроны. Инженеры начали думать, как усовершенствовать конструкцию БПЛА, чтобы продолжать уничтожать склады и нефтебазы в РФ.

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Перед заводами встало сразу несколько вызовов.

Первый - увеличить вероятность преодоления беспилотником нескольких линий обороны вдоль фронта, где наибольшая концентрация вражеских систем ПВО. Украинские дроны-камикадзе с электромоторами и двигателями внутреннего сгорания движутся медленно, поэтому россияне научились сбивать их из стрелкового оружия или зенитных орудий.

Второе - увеличить точность. Не имея возможности ударить чем-то тяжелым, операторы дронов вынуждены выискивать у российских объектов слабые места: трансформаторы, склады компонентов, установки первичной переработки нефти и тому подобное. Точно попасть по ним - сложная задача.

Третий - увеличить силу удара. Стандартной боевой части в 20-50 килограмм часто не хватает, чтобы пробить защиту объектов и нанести серьезный урон врагу.

Чтобы выполнить все эти задачи, украинским инженерам нужно поставить на дроны реактивные двигатели, добавить альтернативные системы наведения и увеличить боевую часть.

Совершенствование дронов продолжается, однако платформа беспилотника постепенно упирается в потолок своих возможностей. Поэтому параллельно с этим украинские конструкторы взялись за разработку новых изделий - небольших крылатых ракет, благодаря которым отечественное дальнобойное оружие может выйти на качественно новый технологический уровень.

Рождение ракеты "Ад"

ЭП пообщалась с разработчиками ракеты "Ад". Название компании останется в секрете из соображений безопасности.

Идея разработать ракету появилась после консультации с военными. Операторы БПЛА просили сделать "что-то" относительно дешевое, с небольшой боевой частью и возможностью запустить на несколько сотен километров в тыл врага.

О реактивном двигателе военные не просили, его установка была инициативой самих конструкторов. В августе 2023 года компания разработала себе техническое задание и нарисовала первые эскизы. С этого момента начался сложный процесс разработки и испытаний.

Программа разработки длилась один год, финансировалась за счет самого производителя и стоила ему нескольких миллионов долларов.

Герман Сметанин, министр стратегических отраслей промышленности

Один из конструкторов рассказал, что первая задача, которую нужно было решить, - это запуск ракеты: прежде чем полететь на врага, она должна получить первый импульс. Украинские беспилотники обычно запускают с катапульты или со взлетной полосы, но с крылатыми ракетами так не получится из-за их технических особенностей. Обычно крылатые ракеты запускают с самолетов, кораблей или специализированных наземных пусковых установок.

Способ запуска ракеты "Ад" пока не раскрывают из соображений безопасности. Но в ходе дальнейшей разработки компания планирует сделать возможность старта с разных платформ.

Далее конструкторам нужно было заставить ракету попадать в цель, а перед этим - научить ее ориентироваться в пространстве. "Ад" имеет как минимум два способа наведения - инерциальную систему и GPS.

Инерциальная система - это когда компьютер самостоятельно с помощью установленных сенсоров и датчиков высчитывает, где находится ракета и как ей нужно корректировать свое движение, чтобы попасть в цель. Такой способ не гарантирует высокой точности попадания, особенно на длинных дистанциях. Поэтому его дополняют другими методами навигации.

GPS - это получение данных о расположении ракеты со спутников. Слабым местом этой системы является возможность попасть под влияние российской РЭБ, которая может подменить сигнал со спутника. Единственный способ защититься - установить CRPA-антенны, способные блокировать посторонние помехи. Такие антенны производят в Украине и импортируют.

Информацию о других установленных или перспективных системах наведения разработчик не раскрывает, но отмечает, что сейчас продолжается разработка различных вариантов ракеты. "Россиянам нужно делать сюрпризы", - отметил один из менеджеров проекта.

Подобрав двигатель, электронику и другие компоненты, ракета пошла на испытания. Поскольку оружие дальнобойное, то часто приходилось стартовать на одном украинском полигоне, а заканчивать на другом.

Скриншот из видео президента Владимира Зеленского

Для экономии средств на изготовление опытных образцов компания временно установила возможность посадки ракеты на парашюте. Тем не менее, на испытаниях потеряли до семи штук, что стоило разработчику немаленькой суммы.

Когда изделие было уже почти готово, его продемонстрировали военным на полигоне. На одну из демонстраций пригласили и президента Зеленского. По информации ЭП, именно он и придумал название "Ад", поскольку ракета вызвала у него соответствующие ассоциации.

Размер боевой части относительно небольшой: его можно сравнить с обычным дальнобойным беспилотником-камикадзе. Но, по словам разработчика, свою задачу ракета выполняет.

Герман Сметанин, министр стратегических отраслей промышленности

Как стало известно ЭП, с начала разработки было по меньшей мере пять боевых применений "Ада", одно из которых, предварительно, закончилось поражением дорогостоящей российской военной цели.

"Ад" в серии

После завершения разработки и кодификации ракета "Пекло" сразу же пошла в серийное производство. Желающих купить ее нашлось вдоволь. Контракты с компанией заключают те же подразделения, что оперируют дальнобойными дронами.

За последние три месяца разработчик изготовил около 100 ракет и сейчас наращивает способности производства. Точную цену одной серийной ракеты разглашать ЭП не может, однако она будет меньше стоимости украинского дрона-камикадзе "Лютый".

Герман Сметанин, министр стратегических отраслей промышленности

По словам разработчика, ракета на 70% состоит из украинских компонентов, произведенных государственными и частными компаниями. Узких мест в серийном производстве хватает, поэтому их пытаются нивелировать за счет взаимозаменяемости элементов. Например, ракета сможет работать на разных двигателях, в зависимости от их доступности на рынке.

Дальнейшую судьбу ракеты в серийном производстве определит ее применение против оккупантов. Тогда станет известно, насколько технология отвечает вызовам войны и в какую сторону ее нужно будет совершенствовать.

"Паляница", "Рута" и другие

В целом в течение 2024 года представили три украинские крылатые ракеты - "Паляница", "Пекло" и "Рута". Первые две являются серийными, третья - проходит испытания. На самом деле, моделей дронов-ракет существует больше, просто не обо всех из них власти говорят публично.

"Паляница" и "Рута" отличаются от "Ада" большим зарядом взрывчатки, поэтому, вероятно, всех их будут использовать против разных целей.

Ракета "Рута" Mikhail Kokorich

Количество изготовленных ракет в течение 2025 года будет упираться не только в возможности заводов, но и в финансирование. Но поскольку задачу на изготовление 3000 ракет публично поставил лично президент, без контрактов участники ракетной программы точно не останутся.

К тому же, в Украине несколько месяцев работает инструмент привлечения денег на производство вооружений от западных партнеров. Литва согласилась выделить 10 млн евро на производство ракеты "Паляница" для нужд Сил обороны. Это может стать сигналом и для других стран.

Сейчас уже можно говорить о формировании определенного рынка небольших крылатых ракет, так же как в свое время сформировался рынок дальнобойных беспилотников.

Будут большие ракеты

Реактивные дроны-ракеты останутся нишевым оружием и не смогут полноценно заменить большие крылатые ракеты. Однако опыт разработки небольших ракет в будущем может стать толчком для кооперации между оборонными компаниями и производства дальнобойного оружия более крупных размеров.

Разработка больших крылатых ракет - задача гораздо сложнее и потребует значительно больше времени, денег и опыта. Все проблемы, с которыми разработчики столкнулись при работе с маленькими ракетами, будут ощущаться в разы острее.

Для проекта такой сложности требуется сопровождение со стороны государства и военных, которые смогут поощрить предприятия к сотрудничеству, разработать точное техническое задание, найти финансирование и компоненты и будут способствовать внедрению этой технологии в армию.

В Украине известно лишь об одной подобной разработке - противокорабельная ракета "Нептун", которая производится серийно, постоянно совершенствуется и с недавних пор поражает российские объекты на земле. Также ведется работа над баллистической ракетой (вероятно, "Сапсан"), которую успешно испытали в этом году.

Ракетная программа является самой закрытой сферой оборонки, поэтому далеко не обо всех проектах известно публично. Возможно, в 2025 году россияне увидят у себя над головой украинский "Сапсан", дальнобойный "Нептун" или еще что-то так же неожиданно, как в этом году увидели "Паляницу" и "Ад".