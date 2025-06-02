В Украине возможен дефицит газа – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Украина может столкнуться с дефицитом газа вследствие масштабных атак РФ по газовой инфраструктуре.

Об этом он сообщил во время брифинга с журналистами.

"Были массированные атаки по газохранилищам и по объектам добычи. Мы потеряли часть возможностей, которые сейчас постепенно восстанавливаем", - заявил глава государства.

По его словам, Украина уже нашла часть необходимого объема газа, но еще около половины ресурса для полного покрытия потребностей не хватает.

"Мы договорились с министром энергетики, что мы будем искать возможности, как закрыть этот дефицит, который может быть, если не все восстановится, если не сможем полностью обеспечить газом наше население", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что речь идет о закупке газа на сумму примерно 1 миллиард евро, и рассказал, что обсуждает этот вопрос с премьер-министром Норвегии.

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Напомним:

Украина в ближайшее время может начать импорт газа по Трансбалканскому коридору, кроме текущего импорта газа из Венгрии, Польши и Словакии.