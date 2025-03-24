Как Россия теряла газовый рынок Европы и возможно ли ее возвращение?

Еще несколько лет назад Россия была настоящим гегемоном на газовом рынке Европы, обеспечивая почти половину потребностей континента. Однако после начала большой войны ситуация кардинально изменилась. Санкции, судебные иски, разрыв многолетних контрактов и взрывы на газопроводах уменьшили объемы поставок российского газа в страны Евросоюза до исторического минимума: со 150 до 15 млрд куб. м в год.

В результате "Газпром" отчитывается о 12 млрд долл. убытков, что является худшим показателем за всю историю существования компании. На фоне кризиса кремлевский газовый гигант режет штат работников, распродает активы и вынужденно увеличивает цены для внутренних потребителей. С каждым месяцем финансовое состояние компании только ухудшается.

В то же время после прихода к власти в США Дональда Трампа Владимир Путин надеется "договориться с американцами о сотрудничестве в энергетическом секторе" и возобновить поставки газа в Европу.

Как Москва теряла самый большой и самый прибыльный газовый рынок и готова ли Европа снова покупать российский газ, учитывая политические и военные риски?

Как Россия теряла газовый рынок Европы

До большой войны "Газпром" ежегодно поставлял в Евросоюз более 150 млрд куб. м голубого топлива. Тогда это составляло около 40% газового импорта ЕС. Россия транспортировала газ европейским потребителям по четырем основным маршрутам.

Первый - газотранспортная система Украины мощностью 142,5 млрд куб. м в год. Этот путь способен удовлетворить все потребности стран Евросоюза в голубом топливе. Впрочем, сейчас все поставки через Украину остановлены.

Прокачка газа через первый маршрут с точкой входа "Сохрановка" на Луганщине была остановлена в мае 2022 года. Причина - захват объекта российскими военными и потеря контроля со стороны "Оператора ГТС Украины".

Полностью транзит через украинскую территорию остановился 1 января 2025 года после завершения пятилетнего контракта с "Газпромом".

Второй маршрут - две нитки газопровода "Северный поток", каждая из которых способна транспортировать по 55 млрд куб. м газа в год. Поставки по ним остановились в сентябре 2022 года после взрывов и повреждения обеих ниток. Тогда пострадала и одна из двух ниток "Северного потока-2" - газопровода, который не был запущен.

Третий маршрут - газопровод Ямал-Европа мощностью 38 млрд куб. м в год. По нему газ поставлялся через Россию, Беларусь и Польшу в Германию.

Кремль еще в 2022 году заблокировал эту трубу с целью давления на Германию, чтобы страна одобрила запуск тогда еще не поврежденного "Северного потока-2". Сейчас Германия и Польша не заинтересованы в возобновлении поставок по этому маршруту.

Четвертый маршрут - "Турецкий поток", который может транспортировать более 15 млрд куб. м газа в год. Сейчас это единственный путь, по которому российский природный газ поступает в Венгрию, Сербию и Словакию через Турцию и Черное море.

Таким образом, за более чем три года войны экспорт российского газа по трубопроводам упал в десять раз - со 150 млрд куб. м до около 15 млрд куб. м в год. Его доля в ЕС с 47% на пике в 2019 году упала до 14% в марте 2025 года.

Часть потерь Москва пытается компенсировать поставками сжиженного природного газа (СПГ). В 2024 году ЕС импортировал рекордные 16,5 млн тонн российского СПГ. По данным Kpler, это на 15,18 млн тонн больше, чем в 2023 году.

Среди крупнейших импортеров - Франция, Испания и Бельгия. По словам уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, в 2024 году страны ЕС заплатили за газ из РФ более 7 млрд долл.

Поставки СПГ не могут заместить довоенные объемы экспорта в ЕС, но позволяют России оставаться среди ключевых поставщиков газа в Европу. Хотя основной интерес Путина - увеличение экспорта именно по трубопроводам.

Нужен ли Европе российский газ

Россия заинтересована в увеличении поставок голубого топлива в Европу. В очередной раз глава Кремля подтвердил это во время недавней пресс-конференции с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Если, скажем, США и Россия договорятся о сотрудничестве в области энергетики, то поставки в ЕС могут быть обеспечены, и это пойдет на пользу Европе, потому что они будут получать дешевый российский газ", - сказал Путин.

"Кто больше всего заинтересован в поставках газа в ЕС? Конечно, россияне, потому что они не могут зарабатывать на экспорте и влиять на политические процессы в Европе", - считает бывший глава "Оператора ГТС" Сергей Макогон.

По его данным, Россия уменьшила добычу газа почти на 130 млрд куб. м, то есть они заглушили скважины на такой объем. "Пытаются что-то продать в Среднюю Азию, но там деньги не те. Они не будут покупать газ по 500 евро за тысячу кубометров, хорошо, если по 150 евро будут покупать. Кремль увеличивает цены на газ в России, с начала войны - уже на 30%. Им очень больно", - говорит Макогон.

Заинтересован ли в поставках ЕС? Большинство стран союза нашли альтернативные источники или сократили потребление. Германия, Великобритания и страны Балтии еще в 2022 году решили полностью отказаться от российского газа. Словакия, Венгрия, Франция, Бельгия и Испания продолжают получать ресурс из России.

Опрошенные ЭП эксперты и участники рынка разделили вопрос заинтересованности Евросоюза в российском газе на две части.

Первая часть - европейские политики и чиновники. Они не будут открыто говорить о желании увеличить поставки, потому что этот вопрос трудно "продать". Исключение - лидеры Венгрии и Словакии, позиция которых по этому вопросу хорошо известна.

Кроме того, США заинтересованы в том, чтобы Европа покупала американский СПГ и увеличение поставок из России не входит в их планы. "Политическая группа против сотрудничества с Москвой в энергосекторе", - говорит собеседник ЭП в Кабмине.

Вторая часть - евросоюзовский бизнес. "Компании не хотят покупать газ по 400-500 долларов, они хотят получать российский газ по 200 долларов. Это компании, которые раньше работали с россиянами", - добавляет собеседник.

"Россияне используют все возможности для увеличения поставок. ЕС не будет настаивать на увеличении, хотя бизнес был бы не против этого", - считает Макогон.

Вернется ли российский газ в ЕС

Надежды россиян по возвращению на рынок Европы прежде всего связаны с победой Дональда Трампа и возможностью заключить с новым президентом США "энергетическое соглашение" в пакете с "мирным урегулированием в Украине". Однако все варианты увеличения поставок пока выглядят маловероятными.

Во-первых, Еврокомиссия не изменила позиции по отказу от энергоносителей из РФ до 2027 года. Работа над дорожной картой продолжается, хотя ее публикацию и отложили.

Во-вторых, за время войны отношения "Газпрома" с крупнейшими и древнейшими клиентами заметно испортились. За последние годы из-за прекращения поставок европейские энергетические компании подали на "Газпром" исков на 18 млрд евро. Это почти вдвое больше, чем российский монополист имеет резервов.

Самый большой иск на 14,31 млрд евро выдвинул немецкий концерн Uniper. Арбитраж удовлетворил его требования. Иски на сотни миллионов подали польская Europol Gaz, французская Engie, австрийская OMV, чешская CEZ, швейцарские DXT Commodities и Axpo Solutions, словацкие ZSE Energia и Vychodoslovenska energetika.

Возникают вопросы и ко всем маршрутам, по которым газ мог бы пойти в ЕС. Сейчас используется только "Турецкий поток", через который в последнее время качаются 40-50 млн куб. м газа в сутки. Поставки через Украину с 1 января 2025 года полностью остановлены и пока нет никаких оснований говорить об их восстановлении.

Три из четырех ниток "Северных потоков" повреждены, а единственная уцелевшая не была введена в эксплуатацию. Правительство Германии четко высказывалось против запуска "Северного потока-2". Ожидать, что эта позиция изменится, не приходится.

Последний газопровод - Ямал-Европа - идет через Польшу в Германию, а эти страны давно попрощались с российским газом. "Польша перешла на нерусский газ, Германия тоже без него обходится. То есть немцы и поляки против, Еврокомиссия - тоже", - констатирует президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

Эксперты сходятся во мнении, что пока нет никаких оснований для разговоров об увеличении поставок российского газа в ЕС любым маршрутом. "Я вообще не видел реальных вещей на эту тему. Кто-то искусственно продвигает эту историю, хотя никаких переговоров нет", - говорит эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

Гончар отмечает, что сейчас зондируется мнение европейского политикума на тему возвращения "Газпрома" на европейский рынок. "Проводится подготовка общественного мнения, что если в Украине будет мир, то можно вернуться к бизнесу с Россией, прежде всего в газовом секторе. Россияне это раздувают, но реалии другие", - считает он.

По словам Рябцева, возвращение России на евросоюзовский рынок маловероятно из-за позиции Германии, Польши и США. "Штаты не заинтересованы в возобновлении поставок российского газа в Европу, потому что это лишает их дохода", - считает он.

С ним согласен Гончар: "Мы видим неизменную позицию Еврокомиссии. Ее поддерживает Германия, которая была крупнейшим потребителем газа из РФ. Польша тоже не собирается возобновлять поставки. Здесь не о чем говорить. По крайней мере, пока что".