"Здесь хороший "плюс". Как харьковские фермеры выращивают арбузы на Прикарпатье

Частичка Слобожанщины проросла на Прикарпатье. Семья переселенцев из Харьковской области перевезла на запад Украины не только свой бизнес, но и экзотическую для этого региона ягоду - арбузы.

Поле фермерскогохозяйства "Овощи Слобожанщины" выглядит как безграничные поля арбузов, картофеля и кукурузы. Еще недавно предприятие работало под Купянском, однако попало в оккупацию с первых дней большой войны. Из-за высоких рисков безопасности его владельцы, семья Федосиенко, решили осесть на Ивано-Франковщине и продолжить заниматься любимым делом.

Кроме отличного климата и неблагоприятной погоды, самыми большими вызовами в выращивании бахчевых стали нехватка людей и юридические трудности при оформлении земли. Как семья предпринимателей их преодолевает и как этому способствуют арбузы?

От редакции. Малый и средний бизнес формирует более половины экономики. Его представители не могут лоббировать собственные интересы, как это делает крупный бизнес, но они всегда приспосабливаются к условиям и находят новые пути для развития.

ЭП разделяет принципы, которыми руководствуются предприниматели в стремлении к росту, поэтому редакция делится их интересными историями. Эти истории - не о потрясающем успехе и большом состоянии. Эти истории о том, как влюбленные в свое дело украинцы развиваются, работают сами, дают работу другим и делятся опытом.

Арбузы сделали репутацию

Инна Федосиенко приступила к работе в фермерском хозяйстве своих родителей Геннадия и Лилии Кизимов после окончания университета. Со временем к делу приобщился ее муж Игорь. То есть агробизнесом здесь занимаются уже во втором поколении.

В 2018 году семья зарегистрировала фермерское хозяйство "Овощи Слобожанщины" на Харьковщине. До большой войны оно разрослось до 1 тыс. га. На 150 гектарах выращивали овощи, на остальных - зерновые и масличные культуры.

24 февраля 2022 года Федосиенко покинули родной Купянск, а через три дня его оккупировали россияне. В сентябре 2022-го ВСУ освободили город, но возвращаться туда из-за рисков безопасности семья не решилась. В 2023 году Федосиенко снова приступили к работе на земле, но уже в другом регионе.

"Знакомый фермер из Броваров предложил два гектара земли, "чтобы не скучали". Мы засадили их арбузами. Остановились в городке под Киевом, но понимали, что это временно. Теплилась надежда, что вот-вот все закончится", - вспоминает Инна.

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Со временем стало понятно, что где-то нужно оседать. Геннадий Кизим начал искать землю - привлек агентство по недвижимости, рассматривал варианты по всей Украине.

Ему предложили 35 га на Ивано-Франковщине, в селе Студинка под Калушем. Участок фермерам понравился, поэтому его взяли в субаренду на весь 2024 год. На 10 га посадили арбузы, на остальных - капусту, кукурузу и картофель. Так "Овощи Слобожанщины" начали собирать урожай на Прикарпатье.

В 2025 году площадь земли, которую арендует семья, увеличилась до 65 га.

"Есть поле, где у 60% владельцев паев документы в порядке иземли в аренде, а у другой части какие-то проблемы с оформлением. Эту неоформленную землю засевают, потому что поле обрабатывается сплошь, но владельцы деньги не получают или имеют символическую выгоду. Я нашла этих владельцев и помогла им оформить документы на их участки в счет будущей аренды. В некоторых случаях аренда оплачена на три года вперед, ведь порой приходилось проходить через суд", - рассказывает Инна.

Баштан возле Калуша на Франковщине

Запад Украины, в противовес восточным регионам, исторически имеет небольшие паи. "Взяла в аренду одним массивом гектар и это было 48 паев. На Харьковщине это было бы два пая, а здесь - 48 договоров, 48 подписей и столько же диалогов по телефону", - говорит Федосиенко.

Помогла репутация. "Люди благосклонно отнеслись к нам, потому что знали наши арбузы и овощи. Да и никто не ожидал, что здесь такое можно вырастить", - вспоминает Инна.

Другим преимуществом в переговорах стало не только то, что юридическую сторону оформления проблемных участков фермерша взяла на себя, но и вдвое выше, чем обычно, цена за аренду. Также "Овощи Слобожанщины" выиграли аукцион на обработку коммунальной земли, где сразу поставили самую высокую ставку.

"Не хочу называть сумму. Она космическая, но на овощах она окупается. Выигрываем право на жизнь в этом регионе", - говорит Инна.

Не хватает людей загрузить фуры

Сейчас на полях у Федосиенко созревают десять зеленых сортов арбузов (в частности "Огонек"), черные арбузы и два сорта желтых ("Ред ин голд" и "Жако"). Они дают не слишком большую ягоду, 5-8 кг, но она сладкая и сочная.

Арбузы фермеров ранние, ведь селекции средней спелости вряд ли успеют поймать на Прикарпатье достаточно солнца, чтобы созреть и набрать сахара.

В 2024 году урожайность составила 40 тонн с гектара, что является средним показателем. Однако основную ставку семья сделала не на количество, а на вкус. Несмотря на апрельские заморозки и другие погодные неурядицы на Прикарпатье, в 2025 году "Овощи Слобожанщины" прогнозируют собрать такой же урожай, что и в прошлом году.

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Выращивать арбузы на Прикарпатье выгоднее, но и сложнее по сравнению с восточным регионом. С одной стороны, логистика не "съедает" цену, а с другой - в восточных или южных регионах арбузы выращивают из семян, тогда как на Франковщине для этого нужно сначала вырастить рассаду. Для нее поставили теплицу. Под Купянском у фермеров осталось семь теплиц, одну из них перевезли под Калуш.

Выращивание арбузов в западных регионах, как и в других, нуждается в поливе. Рассаду высаживают под мульчирующую пленку. Ее снимают только после сбора урожая, а затем сдают на переработку. Пленка подогревает почву, задерживает влагу и сдерживает рост сорняков. Вероятно, именно пленка спасла растения от холодов весной.

"Повлияли ли апрельские заморозки на урожай? Повлияли на мою нервную систему. Мы должны были высадить рассаду 10 мая, а сделали это 25-го. Рассада перестояла. Потом были дожди, холодные ночи две недели. На ночь жгли костры в полях. Часть кукурузы, растущей рядом, померзла, но арбузы выдержали", - улыбается Инна.

В Броварах, когда Федосиенко впервые высадили арбузы не в родном регионе, они сомневались, удастся ли собрать хороший урожай. Когда получили первые результаты, то поняли, что все получится, но нужно больше средств и труда.

Сезон сбора урожая прикарпатских арбузов начнется в первых числах августа, а это значит, что на поле потребуются рабочие руки. Это большая проблема.

"Нынешние 65 гектаров - это мало. Чтобы постоянно была работа и не было простоев, нужно 150 гектаров. Тогда можно набрать 15-20 человек и они будут иметь работу на каждый день. А так получается, что только собрал нужное количество людей, а работа закончилась. Через неделю снова нужны люди, а их уже нет - нашли себе что-то другое или на заработки поехали", - признают в фермерском хозяйстве.

Точка продажи арбузов

Рабочие на поле зарабатывают в среднем 1 тыс. грн за день. Оплата зависит от производительности. Сейчас на поле работают шесть-семь человек. "Я бы не отказалась иметь с десять человек, но их нет", - пожимает плечами Инна Федосиенко.

"За сбыт не беспокоимся"

В своем хозяйстве фермер занимается административными и юридическими вопросами, договаривается с менеджерами супермаркетов. Ее муж, Игорь, руководит выращиванием, поливом и отгрузкой готовой продукции. Геннадий Кизим занимается агрономией, а Лилия Кизим - теплицами и рассадой. А еще - внуками.

Пока Инна рассказывает о своем хозяйстве, ее старшая почти трехлетняя дочь всячески пытается завоевать мамино внимание. Село Студинка почти срослось с Калушем, но в ближайший садик ребенка надо возить. Поэтому маленькая Анфиса нередко бывает с мамой в рабочих поездках и на отгрузке продукции.

С Харьковщины на Прикарпатье Федосиенко привезли не только опыт агробизнеса, но и широкую базу контактов, поэтому настроить каналы сбыта было несложно.

Игорь Федосиенко и старшая дочь

Выгоднее всего продавать арбузы в розницу самим. Поле фермерского хозяйства выходит к трассе, соединяющей Калуш с Ивано-Франковском. Там обустроили точку продажи. В 2024 году арбузы продавали по 20 грн/кг. Это сработало.

Когда на бахче начинается вал - много арбузов созревают одновременно, продукция "Овощей Слобожанщины" едет в супермаркеты разных регионов страны. География сбыта широкая: Луцк, Хмельницкий, Львов и даже Киев.

В 2024 году средняя оптовая стоимость традиционных арбузов составляла 12 грн/кг, желтых сортов - на 10 грн дороже. Окупаемость фермерское хозяйство не подсчитывает. "Нам очень близко возить арбузы в регион, где они всегда были дорогими. Можно посчитать стоимость пленки, удобрений, зарплаты людям, но мы не делали этого - и так ясно, что там хороший "плюс", - заключает Инна.

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До августа арбузы в основном продают из южных регионов, а потом они начнут созревать везде. Тогда цены резко упадут. Насколько - прогнозировать рано.

О сбыте продукции фермеры не беспокоятся. Занимаются только тем, как урожай собрать и загрузить. "Могли бы продавать и пять фур арбузов в день, но для этого не хватает людей. Даже зарплаты на уровне польских не привлекают работников. В поле тяжелая и непрестижная работа", - объясняет Инна.