Ягодная экономика: как финансист диверсифицировал бизнес клубникой

Компания "Финпром агро" обустроила первые клубничные теплицы в 2023 году, когда Украина потеряла сладкую херсонскую ягоду. Какую нишу и благодаря чему удалось занять ее владельцу?

Для ягодного бизнеса нынешний сезон оказался экстремальным. Поздняя затяжная весна, ночные весенние морозы до минус восьми градусов Цельсия, а затем - дожди. Все это играет против урожая клубники, говорит глава небанковской финансовой группы "ВСК груп" Сергей Великданов.

Основанное им в 2023 году ООО "Финпром Агро" выращивает клубнику на 6 га теплиц. Компания по количеству активов занимает десятую часть группы. Остальной бизнес сосредоточен в финансовом секторе. Несмотря на это, Великданов все больше погружается в аграрные тонкости и свободно оперирует цифрами своего агробизнеса.

"Клубничный бизнес - это о хорошей эмоции, он мне нравится, а в финансах эмоций нет", - говорит он. Сколько инвестировал и что он получил на ягодном бизнесе?

Я хочу сладкого.

В 2023 году "Финпром Агро" смонтировала первые два гектара теплиц, на земельном участке, который принадлежал владельцу этой же компании - Великданову. Идея заняться ягодным бизнесом у финансиста возникла из-за войны. Точнее говоря, из-за дефицита клубники, который возник в результате оккупации части территорий южных областей Украины. Прежде всего речь о потере продукции с Херсонщины.

Заместить вкусную херсонскую или одесскую ягоду относительно быстро смогли фермеры из Закарпатья, но логистика из самой отдаленной от столицы западной области достаточно сложная. Собранная утром клубника доедет до оптового рынка Киева на следующий день, а до конечного потребителя - еще через день. Долгую дорогу без потери привлекательного вида выдерживают только менее сочные и одновременно кисловатые сорта ягод.

"Мы сделали акцент именно на сладких ягодах благодаря короткому плечу логистики. Два часа - и наша клубника уже в маркетах или оптовых точках", - говорит Великданов.

Выращивание клубники в открытом грунте

Теплицы предприятия расположены в Макаровском районе Киевской области. В первый год его работы бывшие в употреблении теплицы привезли из Италии, там же заказали и посадочный материал сорта "Джоли". Он средней спелости и дает сладкую ягоду, тогда как более ранние сорта - кисловатые.

"Идея была такая: посадить в теплице сорт, который в открытом грунте является сортом среднего времени года и созревает в июне. В закрытом же грунте мы создали ему тепло и солнце, поэтому имели урожай на месяц раньше", - объясняет финансист.

В этом году кусты клубники в теплицах зацвели в марте. Поэтому, если бы не морозы, в апреле уже собирали бы урожай. "Из-за морозов мы потеряли много цветов клубники. Оцениваем потери где-то в 15-20% урожая. И это - минус тепличного бизнеса. Растение цветет рано, но от морозов теплица не защищает. Поэтому те, кто выращивает в открытом грунте и посадил позже, здесь выиграли, но их настигла история с дождями", - говорит владелец бизнеса.

Из-за низкого предложения в этом году оптовые цены держатся на высоком уровне. "Начали сезон в мае с 280-300 гривен за килограмм, а сейчас на Столичном рынке клубнику разного размера продаем по 150 гривен за килограмм. В прошлом году оптом продавали по 100 гривен", - говорит Великданов.

Площадь земли, на которой выращивается клубника, составляет 6 га

Сейчас, в пик сезона, компания собирает 2,2 тонны ягод в день. В этом году "Финпром Агро" впервые зашла со своей продукцией в премиальные супермаркеты: туда продает отборную клубнику по 220-250 грн за килограмм.

"В прошлом году мы просто собирали и все продавали. В этом году уже имеем большие объемы, можем выбирать более крупную и продавать ее отдельно", - отмечает финансист.

Просчет первого года

На установку первых 2 га итальянских бывших в употреблении теплиц предприниматель потратил 10 млн грн, а уже в следующем году 4 га теплиц обошлись в 8 млн грн. Такая разница обусловлена различными моделями конструкций.

Оказалось, что оцинкованные итальянские теплицы рассчитаны на выращивание огурцов или других вьющихся культур. Ягоде не нужны такие высокие конструкции. Поэтому в 2024-м предприниматель устанавливал более дешевые и оптимальные по размеру теплицы, сделанные собственными руками.

"Приобрели в "Метинвест" шестиметровую трубу, купили за 30 тысяч гривен станок, который сгибает трубы, и самостоятельно гнули дуги под туннельные теплицы. Сами закладывали ширину грядки под теплицы, да и конструкции эти мобильные. Их можно снять и переставить. А итальянские теплицы не сдвинешь с места, что неудобно для севооборота", - рассказывает он.

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Первый год был сумбурный. Посадочный материал пришел раньше, чем фуры с теплицами, и его надо было сразу сажать. Поэтому сами конструкции возводили над засаженными грядками. Из-за этого часть растений начала плодоносить в открытом грунте.

"Благодаря этому у нас появилась возможность сделать срез на первом урожае. Математически мы посчитали, что с гектара в открытом грунте можно собрать 3-4 тонны клубники, а с гектара того же сорта в теплице - 14 тонн", - говорит Великданов.

В сезон предприятие Сергея Великданова ежедневно собирает более 2 тонн клубники

Избежать других ошибок в выращивании ягод помогло профессиональное сопровождение 75-летнего агронома из села Гореничи Николая Винника, который имеет более полусотни лет опыта в сельском хозяйстве.

"Он приезжает, смотрит, консультирует: срочно дайте воду, потому что ягода перезревает, людей больше возьмите на сбор. Именно с ним я советовался в начале, и он рекомендовал ставить теплицы и даже не рассматривать открытый грунт", - вспоминает владелец предприятия.

Четыре дня на заход в супермаркеты

Искать каналы сбыта для клубники просто, но только при условии достаточного объема и качественного товара. Первые два года компания продавала ягоды на рынке "Столичный". На третий год бизнеса начали выходить в супермаркеты премиум-класса.

От идеи продавать клубнику в супермаркете до выхода на полку прошло четыре дня, говорит Великданов. Именно столько понадобилось, чтобы закупить упаковку, напечатать этикетку, сделать тестирование на содержание нитратов. Все остальное - догоняли в процессе. Сезон клубники короткий, поэтому его нельзя упустить.

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Супермаркеты и рынок многому научили, говорит владелец "Финпром Агро". В первую очередь - скорости решения проблем. Он демонстрирует пластиковую упаковку для клубники. Если полную коробку перевернуть вверх дном, ягоды выпадут - застежка не выдерживает.

"Других боксов уже не купить - в сезон они всем нужны. Придумали заказать брендированный скотч. Конечно, надо было еще продумать, кто эти боксы будет перебирать, клеить и сортировать. Об этом надо было думать зимой", - пожимает плечами Великданов.

Привезти клубнику для супермаркетов и рынка нужно до конкретного часа, иначе ее уже не сдать. "Однако там понимают, что это за ягода, как трудно ее вырастить и доставить в хорошем виде. Поэтому цена высокая", - объясняет владелец "Финпром Агро".

Рабочие руки

Компания прослеживает путь ягоды до конкретного сборщика благодаря штрих-кодам на коробках. Это позволяет контролировать качество сборки. Сейчас на сборке работают преимущественно местные жители, в сезон - до 50 человек, в несезон обслуживанием занимаются 7-10 постоянных рабочих.

Проблему набора персонала решают "гривной": за сбор мелкой ягоды платят 20 грн/кг, за разную - 15 грн/кг, за крупную отборную - 30-35 грн/кг. В выходные действует надбавка по 5 грн за каждый килограмм. Однако дороже всего компания платит за сбор гнилой ягоды, которая может заразить соседние - 70 грн/кг.

Чтобы получать урожай дольше, предприятие рассматривает возможность добавить еще один сорт клубники. Таким образом можно постепенно увеличить сезон с апреля-мая по сентябрь, а возможно, и октябрь. Сейчас здесь тестируют варианты, но и понимают, что при этом нужно будет более системно подходить к вопросу набора персонала.

Благодаря большим объемам сбора урожая, клубнику перебирают и более крупную продают как отборную.

"Набрать сезонных работников сложно, и на решение этого вопроса надо не один год. Сейчас уже звонят люди, спрашивают, нужны ли руки - потому что приезжали сюда в предыдущие годы. Скажем, вчера 15-20 человек приехали на сбор в Макаров из Белой Церкви, при условии оплаты проезда", - рассказывает финансист.

Для комплектации базовой команды сборщиков компания приобрела контейнеры, обустроила их под жилье с кондиционированием, душевыми, кухней. Там проживает 20-25 человек. "На ту плату, которую мы предлагаем, готовы ехать работники с Волыни, Ривненщины и других регионов запада Украины. Потому что такие же деньги предлагает Польша", - говорит Великданов.

В этом году "Финпром Агро" планирует установить еще 4-5 га теплиц под клубнику, и оценивает потенциальные инвестиции в сумму до 10 млн грн. Спрос на качественную сладкую ягоду большой, ниша до сих пор свободна.