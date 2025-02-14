Шмыгаль сообщил о масштабных возможностях сотрудничества с ЕС по урану, литию и титану

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Украина готова сотрудничать с Европейским Союзом в вопросах урана, карбоната лития и титана.

Об этом написал Шмыгаль в статье для издания Politico, передает "Интерфакс-Украина".

"Украина владеет 22 из 30 критических для ЕС полезных ископаемых. Первое место в Европе по запасам урана. Мы способны не только покрыть собственные энергетические потребности, но и экспортировать уран, особенно в условиях растущего спроса на ядерную энергетику в ЕС", - говорится в статье.

Он также заявил, что у Украины самые большие запасы лития в Европе.

"В 2021 году в мире было потреблено 460 тысяч тонн карбоната лития, а к 2030 году спрос вырастет до 6 миллионов тонн. Мы готовы создавать совместные предприятия, которые предоставят ЕС стратегическое преимущество", - добавил он.

Кроме того, он отметил, что Украина среди мировых лидеров по запасам титана.

"Только 10% разведанных запасов разрабатывается, поэтому мы можем полностью заместить импорт российского титана для европейской промышленности, включая оборонный сектор", - подчеркнул премьер.

Шмыгаль считает, что восстановление Украины - это не только восстановление разрушенного, но и возможность для Европы расти вместе с Украиной.

"Восстановление Украины станет важным фактором для консолидации Европы. Речь идет о сотнях миллиардов евро инвестиций, которые создадут новые производства и рабочие места как в Украине, так и в странах ЕС", - считает премьер.

Напомним:

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к Кабинету министров с призывом рассекретить информацию о залежах полезных ископаемых в Украине.