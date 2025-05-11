Заморозки убили урожай садоводов - "Укрсадпром"

Украинские садоводы могут обанкротиться из-за уничтоженного заморозками урожая.

Об этом со ссылкой на ассоциацию "Укрсадпром" пишет EastFruit.

Председатель "Укрсадпрома" Тарас Минко отметил, что две мощные волны заморозков оставили без урожая большинство владельцев черешневых, вишневых, абрикосовых и персиковых садов.

"Урожай косточковых культур на Закарпатье и Буковине выбит на 100%, а именно там специализируются на ранних сортах. На юге такие потери достигают 60%", - рассказал он.

Поэтому садоводы сейчас ищут варианты, как избежать банкротства. Ведь значительное количество из них использовало займы, другие способы привлечения внешних инвестиций для закладки садов. Определенная часть аграриев взяла гранты на сады, условием которых является обеспечение рабочих мест и выплата налогов.

Ассоциация попросила Министерство аграрной политики и продовольствия Украины разработать варианты решения проблем садоводов, которые могут обанкротиться.

Речь идет о государственной поддержке для рассрочки выплат по кредитам и корректировки к грантовым условиям. "Ведь даже после заморозков сады требуют текущих расходов для того, чтобы в следующем году был шанс на урожай", - отметил Минко.

Напомним:

Ранее сообщалось, что похолодание в апреле негативно повлияет, прежде всего, на плодовые (абрикосы, ранние сорта вишни, сливы, персик) и на овощные (например, картофель), которые уже начали высаживать на юге.

Об этом рассказала в комментарии ЭП начальница отдела агрометеорологии украинского Гидрометцентра Татьяна Адаменко.

По ее словам, очень теплый март спровоцировал активизацию цветения плодовых.

"В южной Украине эти деревья уже не только цвели, а на них даже образовывались завязи. Эти культуры не выдерживают такой интенсивности заморозков. Поэтому на Юге урожай плодовых будет минимальным. На остальных территориях нельзя сказать, что совсем не будет урожая, но он однозначно уменьшится", - сказала она.

Также сообщалось, что в Украине в 2024 году смертность пчел на контролируемой территории составляла 20-25%, это значительно выше довоенных показателей.

Высокая смертность объясняется неблагоприятными погодными условиями весной и летом, которые привели к сокращению площадей медоносных растений.