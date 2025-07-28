Власть рассказала, чем сможет помочь пострадавшим от засухи аграриям

Военные администрации областей Украины, которые в этом году пострадали от засухи, озвучили предложения по государственной поддержке аграриев для минимизации потерь в результате этого природного явления.

Об этом пишет агентство "АПК-Информ".

"Среди ключевых предложений, которые озвучили представители ОВА, - льготное налогообложение, компенсация расходов на гектар обрабатываемых угодий и необходимость запуска орошения на соответствующих территориях", - говорится в сообщении.

Эти предложения были озвучены во время селекторного совещания, которое провел министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев. В совещании приняли участие представители ОВА Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей, а также Укргидрометцентра и профильных структурных подразделений министерства.

"Орошение и дополнительные инвестиции в систему мелиорации в областях, которые ежегодно больше всего страдают от засухи, должны помочь нам преодолеть эту проблему в долгосрочной перспективе. Мы будем работать над инструментами поддержки аграриев в регионах, находящихся в зоне риска, чтобы минимизировать потери урожая в будущем", - заявил Соболев.

Также он добавил, что озвученные на совещании проблемы зафиксированы, и Минэкономики вместе с Верховной Радой Украины и центральными органами исполнительной власти будет работать над решением этих вопросов.

Напомним:

Ранее сообщалось, что урожай подсолнечника в Украине в 2025/26 МГ может сократиться до 13,6 млн тонн. Аналитики ASAP Agri пересмотрели прогноз из-за затяжной засухи - предыдущий прогноз был на уровне 14,1 млн тонн.

Ранее сообщалось, что переработка подсолнечника в Украине в июне сократилась, составив около миллиона тонн (-11% к маю) - это ниже предыдущих ожиданий.

Экспорт зерновых и масличных из Украины в завершившемся сезоне упал почти на 11 млн тонн. По данным Украинской зерновой ассоциации, в 2024/2025 маркетинговом году Украина экспортировала 46,7 млн тонн зерновых и масличных, что значительно ниже предыдущего сезона (57,5 млн тонн зерновых и масличных).

Также сообщалось, что из-за жаркой и солнечной погоды темпы созревания арбузов в полях существенно ускорились, но засуха, наблюдаемая в южных областях, негативно сказывается на качестве арбузов.

Ранее сообщалось, что засуха привела к размножению в южных регионах саранчи. Так, сообщалось, что в Херсонской области было зафиксировано массовое нашествие саранчи, что нанесло ущерб посевам подсолнечника.

Вспышка саранчи в Херсонской области удалось локализовать. Очаги саранчи уничтожены также в Одесской области. В Днепропетровской области численность саранчи угрозы пока не представляет.