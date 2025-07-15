Переработка подсолнечника в Украине в июне сократилась: какие причины

Переработка подсолнечника в Украине в июне сократилась, составив около миллиона тонн (-11% к маю) - это ниже предыдущих ожиданий, однако неплохой показатель для отчетного месяца в целом.

Об этом сообщает АПК-Информ.

"Всего по итогам сентября-июня 2024/25 маркетингового года в Украине было переработано около 10,5-10,6 млн тонн, что на 21% уступает показателю в аналогичный период предыдущего сезона и стало одним из самых низких показателей с 2016/17 МГ после показателя 2021/22 МГ (10,2 млн тонн за этот же период)", - говорится в сообщении.

На фоне ускорения экспорта подсолнечного масла в течение последних двух недель ожидается, что в июле переработка подсолнечника может увеличиться до 1,1-1,2 млн тонн. Но по итогам сезона-2024/25 переработка не превысит 12,5 млн тонн, прогнозирует агентство.

"В стране еще остаются определенные запасы подсолнечника, но из-за низкой маржинальности переработки данной культуры почти в течение всего сезона заводы, скорее всего, будут пытаться увеличить прибыльность за счет других масличных", - поясняет АПК-Информ.

"Так, некоторые заводы проводят профилактические ремонты, планируя переход на рапс. При этом пока что в большинстве компаний ожидают решения по принятию "соево-рапсовых правок", - говорится в сообщении.

"В новом сезоне переработка данной масличной может быть ограниченной из-за меньшего урожая и предложения, высокой конкуренции между переработчиками и экспортерами, а также из-за снижения цен на рапсовое масло в Европе, что спровоцировано снижением цен на нефть", - отмечает агентство.

Однако ситуацию может изменить введение 10% экспортной пошлины на сою и рапс, что увеличит привлекательность переработки, пишет АПК-Информ.

Напомним:

Экспорт зерновых и масличных из Украины в завершившемся сезоне упал почти на 11 млн тонн. По данным Украинской зерновой ассоциации, в 2024/2025 маркетинговом году Украина экспортировала 46,7 млн тонн зерновых и масличных, что значительно ниже предыдущего сезона (57,5 млн тонн зерновых и масличных).

Прогнозы на следующий сезон более оптимистичны: в УЗА считают, что Украина в 2025/26 маркетинговом году сможет вырастить 83 млн тонн зерновых и масличных культур, что на 5,5% больше чем в предыдущем МГ, когда было собрано 78,7 млн тонн. А экспорт вырастет до 24 млн тонн против 21,5 млн тонн в 2024/25 МГ.

Напомним также, что сообщалось, что аграрии с засушливого юга бьют тревогу, ведь погода уничтожает посевы. Неблагоприятная погода стала в 2025 году наряду с военными рисками настоящим испытанием для агросектора. Из-за нее потери урожая фермеров деоккупированной Херсонщины достигли миллиарда гривен.

А еще в Херсонской области зафиксировали очаги массового размножения саранчи. Фиксируют повреждения посевов подсолнечника. Причиной распространения стали высокая температура воздуха и длительная засуха.