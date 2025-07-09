Украине нужно более $40 миллиардов внешнего финансирования в 2026 году - Шмыгаль

Украина нуждается в значительной международной поддержке - что касается 2026 года, то речь идет о более 40 миллиардах долларов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время 14-го заседания руководящего комитета платформы в рамках URC-2025.

Шмыгаль напомнил, что правительство в конце июня подало изменения в закон о государственном бюджете, где предусмотрело увеличение расходов на обороноспособность страны почти на 10 млрд долларов, что поможет эффективно противодействовать врагу.

"Общий финансовый ресурс на оборону и безопасность в 2025 году составит почти 50 млрд долларов. Это 26% ВВП", - рассказал премьер.

В то же время бюджет на закупку оружия, по его словам, так же рекордный и составит 16,4 млрд долларов. Зато собственные доходы бюджета составят 48,5 млрд долларов.

"Таким образом внешнее финансирование критически важно для нас, ведь позволяет Украине направлять собственные ресурсы на защиту нашей страны", - отметил премьер-министр.

Он сообщил, что в этом году Украина уже привлекла 22 млрд долларов внешнего финансирования.

"В то же время вызовом является 2026 год. Наши потребности во внешнем финансировании останутся на уровне более 40 млрд долларов. Ключевой задачей должна стать наработка механизмов и инструментов, которые позволят привлечь эти средства", - акцентировал Шмыгаль.

Напомним:

Кабинет министров понимает, как закрыть дефицит бюджета в этом году, в то же время уже сейчас идут переговоры по финансированию на 2026 год, который несет много неопределенности.