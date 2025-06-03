ОЭСР прогнозирует дальнейшее замедление экономики Украины

Рост экономики Украины в этом году замедлится до 2% и останется на этом уровне и в 2026 году.

Такой прогноз делает Организация экономического сотрудничества и развития, пишет Interfax-Украина.

При том, что в прошлом году рост экономики уже замедлился в прошлом году до 2,9% с 5,3% годом ранее.

"Общая активность в Украине продолжает восстанавливаться, но медленными темпами. По прогнозу, рост замедлится до 2% в 2025 году и останется на уровне 2% в 2026 году, если безопасность не будет восстановлена", - говорится в OECD Economic Outlook.

По мнению экспертов организации, рост будут поддерживать международная помощь, расходы на оборону и внутренний частный спрос.

В то же время дефицит рабочей силы будет продолжать сдерживать рост, а неопределенность остается чрезвычайно высокой.

"Восстановление будет оставаться слабым до восстановления безопасности... Ухудшение ситуации с безопасностью или уменьшение внешней поддержки создают риски для прогнозов. И наоборот, если безопасность удастся восстановить быстрее, реконструкция и восстановление ускорятся", - говорится в документе.

Как считают в ОЭСР, учитывая высокие потребности в расходах на оборону и реконструкцию, государственные доходы можно увеличить путем проведения реформ налогового администрирования. такие реформы нужны для лучшей поддержки соблюдения налогового законодательства, сокращения льгот и сужения охвата упрощенного налогового режима.

Политика поддержки ветеранов и мигрантов в реинтеграции в экономику будет иметь центральное значение для будущего экономического роста.

Согласно документу, дефицит бюджета составит около 20% ВВП в 2025 и 2026 годах. В этом году он будет профинансирован за счет внешней помощи, в том числе разработанного странами G7 механизма ERA за счет замороженных российских активов на сумму $50 млрд и Ukraine Facility от ЕС.

"Ожидается, что инфляционное давление будет оставаться повышенным в ближайшей перспективе из-за ограниченных предложений, а также из-за того, что рост расходов на рабочую силу и высокие цены на энергоносители для производителей переносятся на розничные цены", - говорится в документе.

Эксперты ОЭСР ожидают роста среднегодовой инфляции в этом году до 13,2% с 6,5% в прошлом году и снижения ее до 7,1% в следующем году.

Interfax-Украина напоминает, что Международный валютный фонд (МВФ) в конце февраля ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2025 году на 0,5 процентных пункта - до 2-3%, а Всемирный банк чуть позже - с 6,5% до 2%.

НБУ в апреле снизил ожидания роста экономики Украины в текущем году до 3,1% с 3,6% в предыдущем январском макроэкономическом прогнозе, в следующем - с 4,0% до 3,7%.

Наконец в мае ЕБРР также ухудшил прогноз ВВП для Украины, уже второй раз за этот год. Теперь он составляет 3,5%, а на следующий год - 5%. Так же Европейская комиссия ухудшила прогноз роста ВВП Украины в 2025 году до 2,0% с ожидаемых в ноябре 2,8%, а в 2026 году - соответственно до 4,7% с 5,9%.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) считает, что ключевым для восстановления Украины и роста инвестиций является укрепление верховенства права, облегчение регуляторного бремени, а также содействие конкуренции и инновациям, вместе с улучшением доступа к финансированию.

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Матиас Корманн считает, что Украина существенно продвинулась в борьбе против коррупции.