Кабмин утвердил макропрогноз для Украины с двумя сценариями: что предусматривают

Правительство утвердило основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы, которые предусматривают два сценария.

Об этом говорится в постановлении №946 от 6 августа этого года, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно первому рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) составит в следующем году 4,5%, инфляция ожидается на уровне 8,6%, а по второму - рост ВВП составит 2,4%, а инфляция - 9,9%.

Оптимистичный сценарий предусматривает ускорение роста ВВП до 5% в 2027 году и до 5,7% - в 2028-м, а снижение инфляции ожидается до 7,1% и 5,6% соответственно.

Согласно менее оптимистичному сценарию, ВВП увеличится в 2027 году на 4,7%, а в 2028 году - на 4,5%, тогда как инфляция уменьшится до 9,7% и 7,5%.

Первый сценарий предполагает наличие в следующем году 13 млн занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет с ростом этого показателя до 13,2 млн через два года, тогда как во втором сценарии эти показатели на 0,2 млн меньше.

По первому сценарию уровень безработицы вырастет с 12,9% в 2026 году до 13,3% в 2027-м и снизится до 12,8% в 2028 году, тогда как второй сценарий предусматривает постепенный рост уровня безработицы с 12,6% в следующем году до 13,1% через два года.

Номинальная, скорректированная на инфляцию среднемесячная зарплата работников в первом сценарии будет расти на 6,5-8,9% ежегодно и на 4,6-5,1% - во втором сценарии.

В постановлении отсутствует информация, какой из сценариев является базовым для подготовки проекта государственного бюджета на 2026 год.

Напомним:

Национальный банк прогнозирует существенный дефицит бюджета в 2025 году (22% ВВП) и его медленное снижение в 2026 году (до 19% ВВП), учитывая значительные потребности на оборону.