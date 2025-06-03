Министр агрополитики сделал неутешительный прогноз урожая

Согласно наиболее пессимистическим оценкам, урожай зерновых в Украине в 2025 году может снизиться на 10% - до около 51 млн т по сравнению с 56,7 млн т в 2024 году.

Об этом заявил министр аграрной политики Украины Виталий Коваль, пишет Reuters.

Худший прогноз - уменьшение урожая зерновых на 10%, масличных - на 5%.

"Нас ждет сложный сезон. Аномально теплая зима, сначала не было влаги, потом затяжные дожди задержали посевную кампанию в отдельных регионах на две недели. Поэтому мы ожидаем уменьшения урожая. Это точно не катастрофа, но, даст Бог, соберем все", - сказал министр Reuters.

По прогнозу Коваля, Украина может собрать около 26 миллионов тонн кукурузы, 20-22 миллиона тонн пшеницы, 4,5 миллиона тонн ячменя, 1,5 миллиона тонн других зерновых, 11,5 миллиона тонн семян подсолнечника и 11 миллионов тонн сахарной свеклы.

Общий урожай масличных культур ожидается на уровне 20,16 миллиона тонн против 21,18 миллиона тонн в 2024 году, частично из-за уменьшения урожая рапса на 600 000 тонн.

Министр не предоставил прогноза по экспорту на 2025-26 год, ссылаясь на неопределенность окончательных цифр урожая, но аналитики ASAP Agri ожидают экспорт на уровне 40,9 миллиона тонн, в том числе 15-15,5 миллиона тонн пшеницы.

Напомним:

Ранее в Минагро сообщали, что на 2025 год запланировано засеять более 5,7 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур, что соответствует уровню 2024 года.

Главной особенностью нового сезона станет прогнозное увеличение площадей под яровой пшеницей на 28%, до 222,8 тыс. га. Такие изменения в структуре посевов соответствуют стабильному спросу на пшеницу со стороны перерабатывающих предприятий и экспортеров.

Также сообщалось, что Министерство сельского хозяйства США (USDA) ожидает роста экспорта пшеницы и кукурузы из Украины.

В 2025/26 маркетинговом году (1 июля 2025 - 1 июля 2026 года) прогноз экспорта пшеницы увеличен до 16,5 млн тонн с 16 млн тонн. Прогноз экспорта кукурузы увеличен с 22 млн тонн до 24 млн тонн.