Вражеская атака на Киев: серьезно повреждено отделение "Укрпочты"

В результате российской атаки на Киев в ночь на среду, 7 мая, пострадало отделение "Укрпочты"

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский 7 мая.

"Сегодня враг обстрелял Киев и серьезно повредил очередное отделение "Укрпочты". Мы, конечно, его восстановим", - написал Смелянский.

Он не указал, где оно находится в Киеве.

На обнародованных Смелянским фотографиях видно, что отделение было расположено на первом этаже жилого дома, в нем выбиты окна.

Напомним:

В результате российской атаки на Киев в ночь на среду, 7 мая, пострадал бизнес-центр "Сильвер Бриз".

Российские оккупанты ночью 7 мая атаковали Киев баллистикой и 28 беспилотниками - ракету и 11 БпЛА удалось уничтожить, 3 дрона были локально потеряны и еще 10 покинули воздушное пространство столицы, сообщили в КГВА.

В результате вражеской атаки на Киев ночью 7 мая 2 человека погибли, 8 пострадали, из них - 4 ребенка.