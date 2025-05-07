В Украине начнут контролировать объявления о вакансиях: что будут проверять

Госпродпотребслужба с 8 мая этого года начинает новое направление работы - контроль за содержанием объявлений о вакансиях.

Об этом говорится в сообщении ее пресс-службы.

Речь идет об отслеживании соблюдения законодательства о рекламе по трудоустройству.

Под мониторинг попадают все объявления, которые публикуют работодатели или рекрутинговые агентства. Основное внимание уделяется:

выявлению дискриминационных формулировок - по возрасту ("до 35 лет", "молодой коллектив"), полу ("только для женщин/мужчин"), состоянию здоровья, расе или этническому происхождению;

фиксации признаков манипуляций - преувеличение заработной платы без уточнения условий, замалчивание важной информации (например, ночные смены или испытательный срок), использование нечетких или обманчивых формулировок.

Заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор советует работодателям "уже сейчас пересмотреть свои объявления и привести их в соответствие с требованиями законодательства". Он убежден, что это позволит избежать штрафов.

"Если вы заметили дискриминационные или обманчивые вакансии - зафиксируйте нарушения и обратитесь в территориальные управления Госпродпотребслужбы", - подчеркнул Крейтор.

Напомним:

Количество вакансий на украинском рынке труда в январе 2025 года выросло до 94 985, что на 7% больше, чем в декабре.