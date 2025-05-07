"Маркируем, упаковываем, продвигаем, доставляем": как иностранные товары становятся украинскими и продаются государству

Как импортные товары становятся частично украинскими, чтобы получить право быть приобретенными за бюджетные средства?

В 2021 году народные депутаты решили поддержать национальных товаропроизводителей через преференции в публичных закупках. Цель - сделать так, чтобы государство покупало не импортное, а отечественное. Правда, преференции распространяются не на все локальные товары. В довольно ограниченном списке значатся промышленные насосы, трансформаторы, генераторы, школьные автобусы.

Описанные изменения в законодательство вступили в силу 14 июля 2022 года. С этой даты заказчики в Prozorro, за небольшими исключениями, могли покупать товары из указанного выше списка только в том случае, если те имели минимум 10% украинской составляющей. С 2025 года этот показатель вырос до 25%, а с 2028-го достигнет 40%.

Ежегодно бизнес подает список товаров, где отмечает степень локализации, определенную по утвержденной правительством формуле. Полученный статус действует до конца года.

С начала 2025 года, когда процент локализации вырос до 25% и выше, почти 866 производителей подали к администратору системы Prozorro 2 600 своих товаров. Вместе с ними - произвольные справки (заявления) о том, что их продукт имеет определенный процент местной составляющей, и перечень технологических операций, которые они осуществляют в Украине.

Вот как это выглядит на конкретных примерах.

Благодаря "доставке и грузовым работам" (здесь и далее процитированы операции из заявлений поставщиков) итальянские дозаторы Seko становятся на 30% украинскими. После "сборки, комплектования, испытания, упаковки, настройки" итальянский насос Speroni становится на 38% местным. Американский Finish Thompson становится на четверть украинским после "агрегатирования, проверки, наладки, упаковки".

Произведенный в Китае генератор RNG Power становится украинским на 61% благодаря "оптовой торговле промышленным оборудованием, ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования промышленного назначения". Турецкий генератор Estar BES-50 SA после "укомплектования, сборки, монтирования" - на четверть. Как и китайский MaXpeedingRODS MXR5500 благодаря "хранению, транспортировке, гарантийному обслуживанию, послегарантийному обслуживанию".

Испанский насос Saci Optima становится на 28% украинским благодаря "комплектованию, упаковке, маркировке, хранению, продвижению, логистике". Турбина Caterpillar на четверть считается украинской благодаря "изготовлению определенных элементов", а итальянские насосы Fluimac Phoenix - благодаря "проверке комплектности товара".

Полтора десятка просмотренных примеров хватило, чтобы собрать материал для статьи. Если же проанализировать операции, указанные в заявках всех 2,6 тыс. товаров, то лишь около 26% из них можно отнести к производственным (изготовление, покраска, сварка). Да и то по словам только самих заявителей.

Чаще всего компании говорят, что локализовали продукт благодаря монтажу и сборке (26%), а также упаковке и проверке подлинности (по 8%).

Эта проблема не нова. В Transparency International Ukraine ранее уже сомневались в правдивости данных по локализации и предупреждали чиновников, что так и произойдет. Народный депутат и соавтор законопроекта о локализации Дмитрий Кисилевский признал масштабную фальсификацию и мошенничество. В мае в 2024 году правительство изменило порядок подтверждения степени локализации производства товаров.

Бизнес обязали подавать больше документов. Министерство экономики получило право в случае выявления нарушений изымать товары из реестра, а при втором нарушении запрещать компании-поставщику участвовать в торгах. Кисилевский сетует, что депутаты дали Минэкономики все инструменты для борьбы с мошенничеством, но ведомство их почему-то не использует.

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Как свидетельствуют данные Prozorro, за пять месяцев 2025 года досрочно прекращены сертификаты только для двух из 2 600 товаров. Среди 866 фирм-продавцов (или производителей) новые только 18,5%, тогда как остальные без проблем подтвердили свои локализованные продукты из прошлых лет со степенью локализации от 25%.

Кисилевский предлагает ужесточить законодательство: обязать еще и Государственную аудиторскую службу и Антимонопольный комитет реагировать на нарушения и накладывать санкции на нарушителей. Получится ли на этот раз - вопрос открытый.

Локализация во многом стала экономическим экспериментом и пока не очень удачным. Однако другой соавтор закона о локализации Дмитрий Наталуха готов рискнуть и расширить концепцию локализации на государственный оборонный заказ.