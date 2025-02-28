Новости 28 февраля: США и Украина не подписали соглашение о недрах, Кабмин изменил порядок бронирования

О мобилизации. Кабинет министров 28 февраля в очередной раз внес изменения в порядок бронирования военнообязанных в Украине во время мобилизации и на военное время.

Об обысках. Национальная полиция в Киеве проводит обыски на трех крупнейших фармацевтических заводах.

О ПВО. Норвежская оборонная компания Kongsberg Defence & Aerospace, которая занимается выпуском боеприпасов для систем ПВО NASAMS, планирует создать совместное производство в Украине.

О НБУ. НАБУ и САП направили в суд дело о создании схемы вывода средств из украинского госбанка, которую возглавлял, по версии следствия, бывший глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

О сделке с недрами. Президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп не смогли подписать соглашение о недрах.

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