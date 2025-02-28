Новости 28 февраля: США и Украина не подписали соглашение о недрах, Кабмин изменил порядок бронирования
О мобилизации. Кабинет министров 28 февраля в очередной раз внес изменения в порядок бронирования военнообязанных в Украине во время мобилизации и на военное время.
Об обысках. Национальная полиция в Киеве проводит обыски на трех крупнейших фармацевтических заводах.
О ПВО. Норвежская оборонная компания Kongsberg Defence & Aerospace, которая занимается выпуском боеприпасов для систем ПВО NASAMS, планирует создать совместное производство в Украине.
О НБУ. НАБУ и САП направили в суд дело о создании схемы вывода средств из украинского госбанка, которую возглавлял, по версии следствия, бывший глава Нацбанка Кирилл Шевченко.
О сделке с недрами. Президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп не смогли подписать соглашение о недрах.
Эксклюзивы ЭП:
"Убой свиней": как онлайн-мошенники зарабатывают миллиарды долларов на криптосках
Новый вид онлайн-мошенничества наносит миллиардные убытки жертвам со всего мира. Схема "забоя свиней" привела к банкротству американского банка. Как устроена ее экономика?