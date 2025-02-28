Правоохранители направили в суд дело против экс-главы Нацбанка Шевченко

НАБУ и САП направили в суд дело о создании схемы вывода средств из украинского госбанка, которую возглавлял, по версии следствия, бывший глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Дело касается реализации схемы вывода из "Укргазбанка" средств под предлогом оплаты посреднических услуг в течение 2014-2020 годов, когда Шевченко был председателем правления упомянутого финучреждения.

Правоохранители утверждают, что посредничество происходило лишь на бумаге: клиенты размещали средства в госбанке на депозиты по собственной инициативе или же согласно порядку, введенному для госсектора Кабмином.

"Зато госбанк на основании фиктивных актов выполненных работ исправно платил псевдопосредникам за услуги, которые те никогда не предоставляли, и о которых большинство клиентов банка даже не знало", - говорится в сообщении.

"Посредниками" оказались физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Большинство из них зарегистрировали исключительно для участия в схеме, утверждают в НАБУ

За время существования схемы госучреждение осуществило более тысячи перечислений в адрес 52 псевдопосредников, незаконно потратив на это более 206 млн грн, заявляют в пресс-службе НАБУ.

Среди обвиняемых:

бывший председатель правления "Укргазбанка" и Нацбанка Кирилл Шевченко;

экс-заместитель председателя правления банка, который также занимал должность заместителя Министра юстиции Украины в 2016-2019 годах;

экс-руководители одного из департаментов банка;

бывший руководитель областной дирекции банка;

трое фиктивных партнеров банка, в частности бывший первый заместитель Генерального прокурора.

Действия фигурантов квалифицированы по статьям Уголовного кодекса по присвоению или растрате имущества, создание преступной организации, отмывание денег и служебного подлога.

Напомним:

В начале октября 2022 года САП и НАБУ сообщили о подозрении Кириллу Шевченко и еще четырем фигурантам дела.

В августе 2023 года экс-глава Национального банка Кирилл Шевченко получил обвинение по ст. 255 Уголовного кодекса Украины в создании и руководстве преступной организацией, деятельность которой направлена на совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Кирилл Шевченко возглавлял "Укргазбанк" с 2014 по 2020 год. Председателем Нацбанка Украины был с 2020 по 2022 годы.