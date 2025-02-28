Новини 28 лютого: США та Україна не підписали угоду про надра, уряд змінив порядок бронювання
Про мобілізацію. Кабінет міністрів 28 лютого вчергове вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних в Україні під час мобілізації та на воєнний час.
Про обшуки. Національна поліція у Києві проводить обшуки на трьох найбільших фармацевтичних заводах.
Про ППО. Норвезька оборонна компанія Kongsberg Defence & Aerospace, яка займається випуском боєприпасів для систем ППО NASAMS, планує створити спільне виробництво в Україні.
Про НБУ. НАБУ і САП скерували до суду справу щодо створення схеми виведення коштів з українського держбанку, яку очолював, за версією слідства, колишній голова Нацбанку Кирило Шевченко.
Про угоду з надрами. Президент Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп не змогли підписати угоду про надра.
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