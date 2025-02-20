Банк Порошенко могут лишить еще одной лицензии из-за санкций

У "Международного инвестиционного банка" (МИБ) могут забрать лицензии на торговлю ценными бумагами после введения санкций против его бенефициарного владельца Петра Порошенко.

Соответствующее решение сейчас рассматривает Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), говорится в ответе регулятора на запрос ЭП.

В частности, в НКЦБФР сообщили, что 18 февраля 2025 года к ним поступил план мероприятий во исполнение указа о применении санкций против ряда лиц, среди которых был Петр Порошенко. Согласно этому плану Комиссию определили одним из органов, который должен реализовывать санкционные ограничения.

"После поступления соответствующего Указа Президента Украины на выполнение соответствующими структурными подразделениями Комиссии была проанализирована структура собственности АО "Международный инвестиционный банк" и других профессиональных участников рынков капитала и организованных товарных рынков. По результатам анализа выявлено лицо, к которому применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - сообщили в НКЦБФР.

"В настоящее время, Комиссией рассматривается вопрос о принятии соответствующих мер, предусмотренных законодательством", - добавили там.

Заметим, что в соответствии со статьей 74 закона "О рынках капитала и организованных товарных рынках" подсанкционное лицо не может владеть существенной долей (более 10%) в капитале лицензированной НКЦБФР организации.

"Международный инвестиционный банк" имеет соответствующие лицензии НКЦБФР на торговлю ценными бумагами. По данным биржи "ПФТС", банк занимал 7 место по объемам торгов ценными бумагами в январе 2025 года.

Накануне о введении ограничений против "МИБ" Петра Порошенко сообщили в Национальном банке. В частности, там отмечают, что рассматривают решение о лишении Порошенко права голоса по его пакету акций банка.

Напомним, что 12 февраля Совет национальной безопасности и обороны принял решение о введении санкций против Петра Порошенко и ряда других граждан.

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По данным НБУ, Петру Порошенко принадлежит 64,98% акций "Международного инвестиционного банка" через ПАО "ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кэпитал".