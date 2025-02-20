РФ осуществила массированную атаку по газовой инфраструктуре Украины – Галущенко

Ночью на 20 февраля Россия осуществила массированный ракетно-дронный обстрел газовой инфраструктуры Украины, повредив производственные мощности.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Сегодня ночью Россия снова осуществила очередной массированный ракетно-дронный обстрел газовой инфраструктуры. Повреждения получили, в частности, производственные мощности", - говорится в сообщении.

По его словам, специалисты уже начали оценивание повреждений и восстановительные работы.

"Целью этих преступных атак является остановка добычи газа, необходимого для обеспечения бытовых нужд граждан и централизованного отопления", - утверждает министр.

Сейчас принимаются все необходимые меры по ликвидации последствий атак и стабилизации газоснабжения.

Напомним:

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