"Каждый год исчезает город размером с Житомир". Когда Украине ждать нашествия трудовых мигрантов

Война, мобилизация и дефицит кадров заставляют бизнес находить новые пути привлечения рабочих. Действительно ли Украину вот-вот заполонят мигранты?

В январе резонанс в соцсетях вызвала новость, что производитель мебели "Ламелла" на Закарпатье планирует привлечь 160 трудовых мигрантов из Бангладеша. Предприятие якобы вело переговоры с Министерством иностранных дел о трудоустройстве иностранцев и даже подготовило койко-места в собственном отеле.

Украинцы возмущались такой инициативой: мол, почему компания не нанимает отечественных рабочих? ЭП связалась с "Ламеллой", чтобы узнать причины такого решения, но там ответили, что информация о планах по трудоустройству мигрантов "не соответствует действительности".

Впрочем, через некоторое время коммерческий директор мебельного предприятия Ярослав Щербань рассказал изданию Zaxid.net, что трудоустроить иностранцев там все же планировали, но только 60 рабочих. Однако пока ни одного гражданина Бангладеша в штате предприятия так и нет.

Привлечение трудовых мигрантов является постоянной практикой для развитых стран. Например, в Евросоюзе - одном из основных регионов, который приветствует иммиграцию - почти четверть наемных работников были иностранцами, свидетельствуют данные Международной организации труда.

Несмотря на то, что иностранцы вносят свой вклад в развитие экономики, восполняя дефицит рабочей силы, часто они встречают сопротивление со стороны ксенофобски настроенных местных граждан. К сожалению, такие настроения имеют место и в нашем государстве.

Сможет ли Украина, которая потеряла около 7,5 миллионов человек из-за военной агрессии РФ, привлекать рабочую силу из других стран для развития экономики и послевоенного восстановления, и стоит ли этого бояться?

Сколько в Украине иммигрантов в Украине

В 2021-2024 годах разрешение на въезд на территорию Украины (для граждан стран, с которыми не действует безвизовый режим) получило около 28 тысяч иностранцев, свидетельствуют данные Государственной миграционной службы. Количество получателей новых виз за это время уменьшилось втрое, - до 4,2 тыс. по итогам 2024 года.

В общем, по состоянию на конец прошлого года на учете миграционной службы с временным пребыванием числились 47 тысяч иностранцев, в то время, как в 2021 году их количество было в четыре раза больше - 189 тысяч человек. В прошлом году оформили 17 тыс. видов на временное проживание в Украине против 81 тыс. в довоенном году. Статистика учитывает как новые разрешения, так и те, которые продлили.

За последние четыре года тренд на иммиграцию в Украине имеет четкую нисходящую динамику. Впрочем в миграционной службе отмечают, что "трудовая миграция" и привлечение бизнесом высококвалифицированных кадров - разные вещи. В первом случае речь идет о лицах, которые временно находятся и работают в стране, а во втором - тех, кто имеет право в пределах квоты на миграцию получить разрешение на постоянное проживание.

Трудовых мигрантов также становится меньше, свидетельствуют данные Государственной службы занятости (ГСЗ). Именно этот орган отвечает за выдачу разрешений на трудоустройство иностранцев и лиц без гражданства. Так, за 2024 год выдали 4,7 тыс таких разрешений, продлили - 1,4 тыс, и отозвали - 4 тыс. Для сравнения, в 2021 году выдали 16,2 тыс разрешений.

Спрос на иностранцев

В начале 2023 года на дефицит кадров жаловалось 20% предприятий, а уже в конце 2024-го - около 80%, говорится в результатах опроса бизнеса, который проводит Национальный банк. Одной из причин нехватки рабочих является привлечение мужчин в ряды Вооруженных сил, объясняет первый вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Михаил Непран.

Бизнес действительно размышляет над тем, как "завезти" в Украину иностранную рабочую силу, однако пока нет оснований говорить, что он "взывает" о необходимости трудовых мигрантов, говорит президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Дело в том, что для бизнеса себестоимость иммигранта пока выше, чем расходы на найм украинца. В частности, работодатель должен компенсировать иностранцу переезд, найти ему жилье и закрепить за ним "опекуна" (лицо, которое будет помогать адаптироваться в Украине). К тому же, за разрешение на трудоустройство работодателю нужно оплатить административный сбор - от 15 до 30 тыс грн, в зависимости от срока его действия.

"Бизнес понимает, что привлекать иностранцев будет крайне сложно и кто-то идет путем автоматизации производства, привлечением женщин, пожилых людей или лиц с инвалидностью. Ищут внутренние резервы", - объясняет Воскобойник.

По словам Непрана, в единичных случаях предприниматели, в частности в строительной и аграрной отраслях, приглашают на работу в Украину высококвалифицированных специалистов из-за рубежа. "Чернорабочие неинтересны. Вариант мигрантов, как делают в России, когда их привлекают, чтобы они подметали улицы, - это не интересно бизнесу", - утверждает вице-президент ТПП.

Он говорит, что бизнесу нужны люди, которые будут ментально и культурно ближе к Украине, в частности специалисты из бывшего соцлагеря или балканских стран - Сербии или Северной Македонии.

Мигранты появятся после войны, но есть условия

Необходимость привлекать трудовых мигрантов может возникнуть перед украинской экономикой после завершения войны. Еще в июле 2023 года Минэкономики сообщало, что в течение следующих десяти лет придется дополнительно привлечь 4,5 миллиона человек на рынок труда для послевоенного восстановления. Такое количество рабочих рук необходимо, чтобы экономика страны росла на 10% ежегодно, говорит Воскобойник.

В то же время из Украины продолжают выезжать граждане: в 2024 году чистый отток составил 500 тысяч человек, а в 2025 году, по прогнозу НБУ, страну покинут еще 200 тысяч украинцев. Президент ассоциации по международному трудоустройству предполагает, что после того, как откроются границы, государство покинут еще до двух миллионов человек.

Для поддержания количества населения в стране на устойчивом уровне нужно ежегодно привлекать по 250-300 тысяч трудовых или обычных мигрантов, утверждает Воскобойник. "У нас сейчас каждый год исчезает город размером с Житомир", - добавляет он.

Почему нет желающих работать в Украине? Ответ очевиден - это война с Россией. До тех пор, пока она продолжается, страна будет оставаться не привлекательной для трудовых мигрантов, говорит Непран.

Еще одна причина - конкуренция за работников с работодателями из Польши, Германии и других европейских стран, которые имеют значительно более высокий размер зарплаты и менее зарегулированную миграционную политику, говорит Воскобойник.

Украинская миграционная система слишком сложная и забюрократизированная, что создает препятствия для привлечения работников из-за рубежа. Сейчас для начала работы мигранта его работодатель сначала должен получить разрешение на трудоустройство в ГСЗ. После этого человек должен получить разрешение на въезд (если у Украины нет безвизового режима со страной его происхождения) и вид на жительство в миграционной службе.

Для увеличения потока трудовых мигрантов после войны весь этот процесс нужно упростить. Например, объединить разрешение на работу с видом на жительство, как делают в некоторых странах ЕС. Это позволит уменьшить бюрократические преграды для трудоустройства иностранцев.

Еще один способ привлечения иностранной рабочей силы - продление сроков пребывания студентам из других стран после завершения обучения. Гражданам ЕС можно предоставить право работать без дополнительной "бюрократии", так же как украинским беженцам разрешили работать в странах Евросоюза.

Не менее важным условием для устойчивой миграции являются комфортные условия для ведения бизнеса и работы, говорят Непран и Воскобойник. И тогда украинцы будут возвращаться, а иностранцы - "создавать очереди на границе".