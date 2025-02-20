ГБР инициирует национализацию активов Полтавского ГОКа Жеваго

Государственное бюро расследований совместно с Министерством юстиции готовит обращение в Высший антикоррупционный суд с иском о национализации активов и корпоративных прав ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат".

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В частности, предлагается национализация 541 объекта недвижимого имущества, находящихся в собственности предприятия, а также 172 земельных участков, которые находятся в досрочной аренде комбината на 49 лет.

Кроме того, под процедуру могут попасть 2 тыс. 382 железнодорожных вагона и 53 тыс. 331 погонный метр подъездных путей.

Также предлагается суду рассмотреть передачу государству корпоративных прав в размере 49,5% уставного капитала ЧАО "Полтавский ГОК".

Напомним:

В сентябре 2024 годаработники ГБР направили в суд обвинительный акт в отношении семерых должностных лиц и служебных лиц ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат". Менеджмент компании подозревают в присвоении более 370 млн грн.

"Полтавский горно-обогатительный комбинат" входит в группу Ferrexpo, которая принадлежит Константину Жеваго.