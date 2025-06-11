Китай ослабил ограничения на редкоземельные металлы – и утонул в заявках на экспорт

Китай снял ограничения на экспорт редкоземельных металлов, о чем свидетельствует начало выдачи экспортных разрешений в ЕС и США китайским компаниям.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Китайский производитель магнитов из редкоземельных металлов JL MAG Rare-Earth сообщил, что получил экспортные лицензии на поставку продукции в США, Европу и Юго-Восточную Азию.

Компания подала заявку на лицензии после того, как в апреле Китай добавил несколько редкоземельных минералов и связанных с ними магнитов в список товаров, экспорт которых подлежит контролю.

Когда именно лицензии были одобрены, компания не уточнила. Однако она объявила об этом вскоре после того, как в Лондоне представители США и Китая достигли рамочного соглашения об экспорте редкоземельных материалов.

Китай уже согласился ускорить рассмотрение заявлений на экспорт для некоторых европейских компаний. Министерство торговли, которое отвечает за экспортный контроль, перегружено тысячами заявок.

Акции JL MAG Rare-Earth выросли на 7,9% во время торгов во второй половине дня.

Другой китайский производитель редкоземельных магнитов - компания Innuovo Technology - в пятницу сообщила, что также получила несколько экспортных лицензий, однако не указала, куда именно будет отправлена продукция.

Ограничения Китая на экспорт редкоземельных материалов существенно нарушили глобальные цепи поставок, критически важные для автопроизводителей, авиакосмической отрасли, производителей микросхем и военных подрядчиков по всему миру.

Напомним:

Чиновники из США и Китая во вторник продолжили торговые переговоры, надеясь достичь прорыва в вопросе экспортного контроля на редкоземельные элементы, которые угрожают глобальным перебоям в цепочках поставок и замедлению экономического роста.

В средупредставители США и Китая сообщили, что договорились о рамочном соглашении, которое должно вернуть торговое перемирие на правильный путь и отменить ограничения Китая на экспорт редкоземельных металлов.