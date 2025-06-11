Экс-нардеп Крючков получил приговор

Высший антикоррупционный суд в среду, 11 июня, вынес приговор в отношении народного депутата Украины V созыва.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Бывший нардеп признан невиновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УКУ (организация злоупотребления властью или служебным положением другим лицом).

В то же время суд признал экс-депутата виновным по ч. 5 ст. 191 УКУ (завладение чужим имуществом, совершенное в особо крупном размере).

В Центре противодействия коррупции уточнили, что приговор вынесен Дмитрию Крючкову по делу о недополученных доходах ПАО "Запорожьеоблэнерго" и ГП "Энергорынок" на более 346 млн грн. ВАКС назначил ему наказание в виде десяти с половиной лет лишения свободы с конфискацией имущества.

НАБУ начало расследование еще в декабре 2015 года, объединив свое первое уголовное производство с делом МВД. Рассмотрение в ВАКС длилось пять лет.

Прокурор САП просил для Крючкова 12 лет заключения с конфискацией имущества. Крючков называл все обвинения в отношении себя "выдумками". В последнем слове озвучил, что считает себя совершенно невиновным.

Оглашение приговора в отношении себя Крючков заслушал онлайн - с февраля 2024 года он находится за границей.

Ранее Крючков заявлял, что имеет право постоянного проживания в Монако. Позже якобы находился на лечении в Швейцарии. Недавно говорил, что находится то во Франции, то в Вене.

По данным НАБУ, в 2014-2015 годах "Энергосеть", которую возглавлял Крючков, и и.о. председателя правления ПАО "Запорожьеоблэнерго" оформили договоры об уступке права требования задолженности за поставленную электроэнергию.

"Энергосеть" обязывалась перевести деньги "Запорожьеоблэнерго" как первоначальному кредитору. Но расчеты не были осуществлены.

Это уже второй приговор для Крючкова. По делу о завладении средствами "Черкассыоблэнерго" и "Запорожьеоблэнерго" ему назначили 15 лет заключения. Сейчас дело находится на рассмотрении в апелляции.