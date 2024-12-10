В Украине расследуют вероятные хищения на фортификациях на 20 миллиардов – FT

Правоохранительные органы Украины открыли 30 уголовных дел относительно вероятных хищений на фортификациях на сумму в 483 миллиона долларов (20,1 миллиарда гривен).

Об этом пишет Financial Times.

Газета пишет, что инженерные подразделения Украины настолько истощены, что ответственность ложится на местные власти, которые используют пехотные бригады в качестве подрядчиков, а небольшое количество инженеров контролирует работы на первой линии обороны.

Добавляет сложностей то, что многие военные инженеры были переброшены для закрытия пробелов на фронте, ведь официально их классифицируют как "тыловые подразделения".

"Если бы военных инженеров не отправляли на штурмовые операции, а позволяли им профессионально выполнять свою работу - рыть окопы и готовить линии обороны, чтобы мы могли защищаться, - тогда все работало бы", - сказал газете командир штурмового батальона Станислав Бунятов. "Сейчас система либо не работает вообще, либо работает лишь частично".

Так, член временной спецкомиссии ВР по вопросам использования средств на обустройство фортификаций Дмитрий Разумков рассказал газете, что средства на фортификации распылены между всеми регионами, и каждый строит свое.

"Нет человека, который отвечал бы за качество, за планирование, за то, как эти позиции будут переданы и кому, и кто их будет контролировать", - сказал он.

FT пишет, что по словам одного из ответственных за фортификацию Донетчины, в защитных рубежах остаются пробелы, создающие риск для Днепропетровской области - между Великой Новоселкой и Курахово, а также между Курахово и Покровском, где вторая линия обороны еще строится, а третью даже не начали.

Напомним:

Компания "Автомагистраль-Юг", которая строит фортификации в Донецкой области, отчиталась о строительстве линии обороны на Днепропетровщине..