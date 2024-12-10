Учат детей истории и культуре. Как переселенцы из Харькова создают игрушки на 3D-принтере
Харьковчанка переехала в Винницу и расширила производство детских игрушек. Какую социальную функцию они несут?
Харьковчанка Ксения Клубань вместе с мужем Дмитрием создали производство развивающих игр для детей, используя технологию 3D-печати.
Из-за большой войны семье пришлось переехать в Винницу, где они начали новое направление бизнеса и создали серию игрушек, которые помогают детям изучать украинскую историю и культуру.
До войны предприниматели изготавливали деревянные настольные игрушки, но их производство в Харькове уничтожили россияне.
От редакции. Малый и средний бизнес формирует более половины экономики Украины. Его представители не могут лоббировать собственные интересы, как это делает большой бизнес, но они всегда приспосабливаются к условиям и находят новые пути для развития.
ЕП разделяет принципы, которыми руководствуются представители малого и среднего бизнеса в постоянном стремлении к росту, поэтому редакция будет делиться интересными историями его представителей.
Это не будут истории о потрясающем успехе и большом состоянии. Это будут истории о том, как влюбленные в свое дело украинцы развиваются, работают сами, дают работу другим и делятся опытом.
Не можешь найти - создай сам
В 2018 году Ксения родила дочь и уже через несколько месяцев, как и большинство молодых родителей, начала интересоваться развитием ребенка через игры. В какой-то момент она заметила, что на украинском рынке не хватает качественных развивающих игр.
"Нейропсихологи связывают детские игры с определенными этапами развития мозга, которые формируют основные способности. Они рекомендуют подбирать игры, способствующие развитию конкретных навыков, ведь этот важный период длится лишь до 3-5 лет и больше не повторяется.
Мы начали искать такие игры и оказалось, что рынок пустой. В Украине были игрушки преимущественно российского или китайского производства", - рассказывает предпринимательница.
Поэтому она вместе с мужем начала разрабатывать и производить развивающие игры самостоятельно. Компанию назвали в честь дочери Теи - TheaSmart. До войны Ксения изготавливала игрушки из древесины с помощью технологии лазерной порезки. Преимущественно это были пазлы, цветные дощечки и пособия (квадраты Никитина, дощечки Сегена и т.д.)..
"Мы держали самые низкие цены на отдельные позиции на украинском рынке. Это был наш подход, чтобы сделать раннее развитие детей более доступным родителям, у которых и так много расходов. Если у конкурентов цена игрушки была 800 гривен, то у нас - 450 гривен", - отмечает Клубань.
После начала войны предприниматели потеряли производственные мощности в Харькове. Их производство, которое было расположено в массиве Салтовка, сгорело в первые дни вторжения.
До войны на производстве было четыре промышленных станка для лазерной резки и, кроме основателей, работало восемь человек. К счастью, никто не пострадал, но релокировать было нечего, поэтому семья вынуждена была переехать в Винницу и начинать все с нуля.
"Встал вопрос, куда двигаться дальше, как зарабатывать и как вообще выживать. У нас была большая база клиентов, дропшипперов (посредники, которые ищут покупателей и передают заказ производителю), оптовых закупщиков, которые ждали нашего возвращения.
Идея с 3D-печатью возникла еще до войны, но у нас тогда не было времени, чтобы ее внедрить. Так совпало, что у нас не было мощностей, но были свободные средства и в сентябре 2022 года в Германии мы заказали свой первый 3D-принтер", - рассказывает Клубань.
Второй 3D-принтер приобрели за грантовые средства в том же году. Грант на 16 тыс грн Ксения Клубань получила от ОО "ВІСь" в рамках программы "Усиление голоса женщин в общинах". Всего в развитие бизнеса привлекли около миллиона гривен.
"Около 500 тысяч гривен - это финансовые вложения. Остальная часть - это информационная поддержка, грантовые программы, обучение, акселерационные поездки, в которых я участвовала за грантовые средства", - говорит Ксения.
Для изготовления игрушек используют экологичный биополимер - PLA-пластик (биоразлагаемый термопластик, который получают из возобновляемых ресурсов: кукурузного крахмала, корня маниоки, гранул крахмала и сахарного тростника).
Это недорогой материал, продающийся в виде нити, который позволяет изготавливать игрушки любой формы и с большой палитрой ярких цветов. Изделия из PLA-пластика можно утилизировать после использования без вреда для окружающей среды.
Предпринимательница работает вдвоем с мужем. В планах на ближайшие два месяца - нанять еще одного работника. Игры продают только онлайн. Клубань надеется найти партнеров среди местных офлайн-магазинов детских товаров, а также наладить сотрудничество с музеями, где будут представлены тематические игры (с копиями артефактов, которые хранятся в этих музеях).
Также в Винницкой громаде предприниматели сотрудничают с компанией, которая предоставляет услуги лазерной резки и благодаря этому удалось восстановить производство некоторых позиций игрушек из древесины.
Кроме традиционных для рынка детских игрушек пазлов и фигурок TheaSmart разработала серию собственных игр, которые можно разделить на два направления. Первое - помогает детям изучать историю, культуру, мифы Украины, исторические фигуры, археологические находки. Второе - сформировать толерантное отношение к людям, которые имеют инвалидность.
Игры разрабатывают в сотрудничестве с логопедами, нейропсихологами и развивающими центрами. Всего создано 37 игр.
Интегрированные игры
TheaSmart предлагает детям интерактивное обучение через игру, сочетая физические игрушки с цифровым контентом.
"Если речь идет об истории, то мы печатаем на 3D-принтере маленькие копии археологических находок. Ребенок вместе с игрой получает письмо археолога, в котором указано конкретное место, где нашли артефакт и что здесь происходило в конкретный исторический период", - объясняет Клубань.
Игра построена послойно - от настоящего к прошлому и поделена на регионы. Ее можно купить как отдельно (например, только о Трипольской культуре), так и комплексный вариант.
К игре прилагается археологическое письмо, чтобы дети понимали, где найден этот артефакт, его ценность. Также в письме разъясняется опасность "черной" археологии.
Для того, чтобы родителям было проще подать игру детям, к ней прилагается озвученная инструкция. К объяснению прилагается ссылка, где ребенок может прослушать информацию, а также ссылка на музей с виртуальной экскурсией. Таким образом дети могут увидеть реальные исторические экспонаты, находясь в любой точке мира.
Для запуска серии игр с археологическими находками предпринимательница получила грант. Вместе с мужем они уже закупили оборудование, отработали наполнение и планируют выпуск первой продукции.
Стоимость игры - от 300 грн до 1000 грн, в зависимости от того, это полная версия или часть игры. Она рассчитана на детей, возрастом от 5 до 10 лет.
По такому же принципу разрабатывают интегрированные игры для культурного развития.
"Ребенок играет и через игру и веселье развивается, изучает культурную составляющую. Например, у нас есть настольная игра по мотивам сказки "Крашеный лис" Ивана Франко. В то время, как ребенок играет фигурками, по отдельной ссылке родители могут прочитать или дать ребенку послушать сказку и о самом авторе", - добавляет Клубань.
Социальный проект - инклюзивные сказки
Предпринимательница также создала социальный проект - "Герои наших сказок". Здесь собраны истории украинских защитников, которые получили травмы на войне, прошли реабилитацию и имеют инвалидность.
"Мы создаем сказки на основе реальных историй ветеранов и людей с особыми потребностями, что помогает детям лучше понимать, как общаться с людьми, которые имеют физические ограничения, и видеть в них настоящих героев. Сказки сопровождаются визуальными образами героев и методическими рекомендациями для родителей и педагогов", - объясняет предпринимательница.
Проект представлен в виде карточек с изображением с одной стороны и QR-кодом со ссылкой на сказку - с другой. Всего создано 60 историй с героями из 20 регионов. Боксы с карточками передали в областные детские библиотеки и несколько детских магазинов, где их бесплатно можно посмотреть.
В ближайших планах предпринимательницы - восстановить позиции на рынке, которые были до войны, расширить ассортимент, который к 2022 году был представлен 150 разновидностями игрушек. Сейчас их меньше 40-ка. После закрепления позиций на украинском рынке она планирует искать выход на международные рынки.
"Меня интересует быстрое масштабирование и выход на международные рынки через сообщество украинцев в разных странах", - говорит Ксения. До войны до 10% продукции покупали люди из-за рубежа, поэтому компания имеет опыт доставки игрушек в 11 стран.