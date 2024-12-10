Учат детей истории и культуре. Как переселенцы из Харькова создают игрушки на 3D-принтере

Харьковчанка переехала в Винницу и расширила производство детских игрушек. Какую социальную функцию они несут?

Харьковчанка Ксения Клубань вместе с мужем Дмитрием создали производство развивающих игр для детей, используя технологию 3D-печати.

Из-за большой войны семье пришлось переехать в Винницу, где они начали новое направление бизнеса и создали серию игрушек, которые помогают детям изучать украинскую историю и культуру.

До войны предприниматели изготавливали деревянные настольные игрушки, но их производство в Харькове уничтожили россияне.

От редакции . Малый и средний бизнес формирует более половины экономики Украины. Его представители не могут лоббировать собственные интересы, как это делает большой бизнес, но они всегда приспосабливаются к условиям и находят новые пути для развития.

ЕП разделяет принципы, которыми руководствуются представители малого и среднего бизнеса в постоянном стремлении к росту, поэтому редакция будет делиться интересными историями его представителей.

Это не будут истории о потрясающем успехе и большом состоянии. Это будут истории о том, как влюбленные в свое дело украинцы развиваются, работают сами, дают работу другим и делятся опытом.

Не можешь найти - создай сам

В 2018 году Ксения родила дочь и уже через несколько месяцев, как и большинство молодых родителей, начала интересоваться развитием ребенка через игры. В какой-то момент она заметила, что на украинском рынке не хватает качественных развивающих игр.

"Нейропсихологи связывают детские игры с определенными этапами развития мозга, которые формируют основные способности. Они рекомендуют подбирать игры, способствующие развитию конкретных навыков, ведь этот важный период длится лишь до 3-5 лет и больше не повторяется.

Мы начали искать такие игры и оказалось, что рынок пустой. В Украине были игрушки преимущественно российского или китайского производства", - рассказывает предпринимательница.

Поэтому она вместе с мужем начала разрабатывать и производить развивающие игры самостоятельно. Компанию назвали в честь дочери Теи - TheaSmart. До войны Ксения изготавливала игрушки из древесины с помощью технологии лазерной порезки. Преимущественно это были пазлы, цветные дощечки и пособия (квадраты Никитина, дощечки Сегена и т.д.)..

Ксения Клубань

"Мы держали самые низкие цены на отдельные позиции на украинском рынке. Это был наш подход, чтобы сделать раннее развитие детей более доступным родителям, у которых и так много расходов. Если у конкурентов цена игрушки была 800 гривен, то у нас - 450 гривен", - отмечает Клубань.

После начала войны предприниматели потеряли производственные мощности в Харькове. Их производство, которое было расположено в массиве Салтовка, сгорело в первые дни вторжения.

До войны на производстве было четыре промышленных станка для лазерной резки и, кроме основателей, работало восемь человек. К счастью, никто не пострадал, но релокировать было нечего, поэтому семья вынуждена была переехать в Винницу и начинать все с нуля.

"Встал вопрос, куда двигаться дальше, как зарабатывать и как вообще выживать. У нас была большая база клиентов, дропшипперов (посредники, которые ищут покупателей и передают заказ производителю), оптовых закупщиков, которые ждали нашего возвращения.

Идея с 3D-печатью возникла еще до войны, но у нас тогда не было времени, чтобы ее внедрить. Так совпало, что у нас не было мощностей, но были свободные средства и в сентябре 2022 года в Германии мы заказали свой первый 3D-принтер", - рассказывает Клубань.

Второй 3D-принтер приобрели за грантовые средства в том же году. Грант на 16 тыс грн Ксения Клубань получила от ОО "ВІСь" в рамках программы "Усиление голоса женщин в общинах". Всего в развитие бизнеса привлекли около миллиона гривен.

"Около 500 тысяч гривен - это финансовые вложения. Остальная часть - это информационная поддержка, грантовые программы, обучение, акселерационные поездки, в которых я участвовала за грантовые средства", - говорит Ксения.

Для изготовления игрушек используют экологичный биополимер - PLA-пластик (биоразлагаемый термопластик, который получают из возобновляемых ресурсов: кукурузного крахмала, корня маниоки, гранул крахмала и сахарного тростника).