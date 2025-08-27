Контейнерные перевозки восстанавливаются. Станет ли Черноморск главным морским хабом страны

До конца 2025 года правительство может объявить конкурс на передачу в концессию контейнерного терминала в порту Большой Одессы. Что это означает для рынка?

До конца 2025 года в Украине могут объявить конкурс на передачу в концессию контейнерного терминала в морском порту Черноморская. Такие планы правительство предусмотрело в опубликованной программе действий.

Терминал планируют передать в управление частному инвестору на 40 лет. За год он может обработать около 760 тыс. TEU (один TEU - это стандартный контейнер длиной шесть метров и высотой и шириной 2,4 метра).

Ожидается, что благодаря концессии удастся модернизировать терминалы, увеличить пропускную способность порта, повысить уровень сервиса, увеличить глубину у причалов и улучшить автомобильную логистику вокруг порта. Терминал имеет 19 га основной территории, 14 га открытого склада и емкость для 500 тыс. тонн грузов.

Потенциальный концессионер должен иметь опыт управления как минимум двумя терминалами в разных странах, обеспечивать ежегодную обработку 180 тыс. TEU и инвестировать более 50 млн долл. Таковы предварительные условия для участия в конкурсе.

Насколько привлекателен контейнерный терминал в стране, где идет большая война, и может ли Украина заинтересовать потенциальных концессионеров?

Как война разрушила рынок контейнерных перевозок

До большой войны рынок контейнерных перевозок активно развивался. Почти все импортные продукты, в частности электроника и одежда, поступали на украинский рынок через морские порты. Контейнеры использовались и для экспорта товаров. Так доставлялась металлопродукция, а иногда - небольшие партии зерновых культур.

В 2021 году морские порты обработали более миллиона TEU контейнерных грузов, 95% из них шли через порты Большой Одессы (Одесса, Южный и Черноморск).

После начала большой войны глобальные контейнерные линии - Maersk, MSC, CMA CGM и Hapag Lloyd - отказались от украинских портов. Остановили работу и большинство сервисов фидерных перевозок (суда, перевозящие по несколько сотен контейнеров).

По итогам 2022 года объем перевалки контейнеров в Украине составил всего 63,6 тыс. TEU - в основном за январь и неполный февраль. Тогда на помощь пришли дунайские порты Рени, Измаил и Усть-Дунайск, которые в том году обработали более 9 тыс. Остальной трафик забрали румынская Констанца и польские Гданьск и Гдыня.

По данным Администрации морских портов, в 2023 году объемы перегрузки контейнеров на Дунае достигли 67,7 тыс. TEU. Однако со временем они потеряли конкурентность из-за слишком дорогой перевалки по железной дороге, отметил коммерческий директор компании Global Ocean Link (GOL) Владимир Гузь.

"Этот логистический путь можно потерять, потому что его сложно вывести даже на безубыточность. На государственном уровне следует искать пути для поддержания функциональности этих портов как составной части альтернативных маршрутов, которые в случае непредвиденных ситуаций могут стать уместными", - считает он.

Частичное возвращение контейнеров

В апреле 2024 года возобновились фидерные перевозки в Черноморск. Объем перевалки в морских портах в 2024 году составил 130 тыс. TEU, из которых 71% шел через порты Большой Одессы. Порты на Дунае перегрузили более 37 тыс. TEU.

Несмотря на войну, объемы перевалки контейнеров продолжают расти. За январь-июль 2025 года порты Украины обработали 88% от объема за весь 2024 год - 114,5 тыс. TEU. Достичь таких результатов не в последнюю очередь удалось благодаря возможности страхования грузов от военных рисков.

"В начале 2024 года этой опции не было, а летом страховые компании отказывались страховать груз на время его пребывания в порту. Со временем появилась возможность страховать контейнеры и в порту, хоть и с определенными лимитами", - объясняет Гузь.

Президент Ассоциации международных экспедиторов Украины (АМЭУ) Виктор Берестенко вспоминает, что даже после запуска "морского коридора" крупные контейнерные судоходные линии отказывались заходить собственным флотом в порты Украины. В 2024 году украинцам пришлось показать международным гигантам пример.

"Украинская частная логистическая компания взяла судно в аренду и предоставила на нем места крупным судоходным линиям, чтобы они грузили свои контейнеры с продукцией в Украину и везли товары из Украины на экспорт. В апреле 2024 года это судно прибыло в Черноморский порт", - рассказывает Берестенко.

Контейнеры в украинские морские порты стали транспортировать несколько операторов. В октябре 2024 года Maersk соединил Черноморск с румынским портом Констанца и египетским Порт-Саидом. HHLA возобновила заходы судов летом 2024 года. Компании принадлежит контейнерный терминал Одессы (КТО). В начале 2025 года фирма CMA CGM вернулась на терминал "Бруклин - Киев порт" в Одессе.

Осторожность гигантов

О полноценном возвращении крупных контейнеровозов пока речь не идет. Крупные игроки для транспортировки своих грузов используют фидерный флот меньших компаний. Это увеличивает стоимость доставки и конечную цену для потребителей.

"Некоторые крупные контейнерные линии, которые с прошлого года начали возобновлять заходы в наши порты, после очередных обстрелов их прекратили. При таких обстоятельствах нам нужно искать решения, которые позволят компенсировать эти риски через страховые механизмы", - говорит руководитель Администрации морских портов Александр Семирга.

"Все очень ситуативно. Турецкие компании чувствуют себя более-менее защищенными, учитывая отношения Турции с Россией. В то же время контейнерные терминалы, такие как КТО и "Бруклин - Киев порт", - под большим давлением. Экипажи контейнеровозов могут отказаться от рейсов в украинские порты", - сказал Берестенко.

Основатель турецкой компании Asgard Transport&Logistics Керем Шаксинбой считает, что для контейнерных гигантов фраза "ситуация с безопасностью" стала хорошим прикрытием. Он напоминает, что риски не помешали этим компаниям доставлять грузы в Йемен и Израиль и они не спешили снимать свои контейнеровозы с маршрутов через Красное море в связи с возникшей там угрозой.

"Эти компании приостановили заходы в российские порты, представляя это как коллективную позицию бизнес-сообщества, но затем возобновили их через вновь созданные и неизвестные компании. При этом они даже не изменили свои корпоративные цвета, логотипы, а в некоторых случаях - даже электронную почту", - утверждает Шаксинбой.

Более того, некоторые крупные контейнерные компании успели перестроить логистику товаров в Украину и сейчас выступают против восстановления морских контейнерных перевозок. "Может показаться странным, но я знаю, что представители одной из крупных компаний были против того, чтобы контейнеры вернулись в украинские порты. Они просили не спешить с этим, тогда как у нас бизнес прилагал усилия для того, чтобы это произошло", - рассказал ЭП один из участников рынка логистики.

Однако в отрасли верят, что лед таки тронулся, пусть даже полноценной работы контейнерных линий сейчас и нет. В АМЭУ убеждены, что есть шанс завоевать часть грузопотока, который ушел в другие страны: по крайней мере 500-550 тыс. TEU можно вернуть из портов Румынии и Балтийского моря. "По нашим оценкам, в украинские порты вернулись лишь 30-40% грузов, еще 40-50% идут через порты на Балтике, остальные - через Румынию", - сообщил Берестенко.

Кроме усиления безопасности в портах, в АМЭУ говорят о необходимости оптимизировать таможенные процедуры для транзита и импорта и ускорить обработку грузов.

Заинтересует ли Черноморск международных игроков

Хотя на рынке логистики преобладает скептицизм относительно успешности концессии терминала порта Черноморская до завершения большой войны, есть и оптимисты. В конце концов, международные логистические компании уже интересуются активами в Украине.

Так, накануне Mediterranean Shipping Company (MSC) приобрела 50% оператора интермодальной логистики N'UNIT и 25% в "Контейнерном терминале Мостиска". Также компания получила контроль над Контейнерным терминалом Одессы.

Читайте также: Взрывной груз. Почему порты перестали переваливать удобрения и при чем тут Фирташ

"Контейнеры из Черноморска могут быть отправлены по железной дороге во внутренние логистические центры во Львове или Ковеле в течение одних-двух суток", - говорит руководитель днепровского офиса UNI-LAMAN GROUP Александр Куршаков. По его словам, концессия контейнерного терминала в Черноморске привлекла внимание международных инвесторов, таких как HHLA. Также участием в конкурсе интересовалась судоходная компания Moller-Maersk, представители которой два года назад посетили порт.