Booking, Bolt и OnlyFans: как правительство планирует облагать налогами тех, кто зарабатывает на цифровых платформах?

Правительство предлагает облагать налогом доходы от цифровых платформ, таких как Glovo, Uklon и Bolt. Сколько придется заплатить государству?

7 марта Министерство финансов обнародовало законопроект, которым устанавливает правила налогообложения лиц, зарабатывающих через различные цифровые платформы. К таким платформам, в частности, относятся сервисы по сдаче жилья в аренду (например, Booking), такси (Bolt или Uklon) или другие приложения, с помощью которых человек может предоставлять или продавать товары и услуги.

Правительство предлагает ввести специальную систему налогообложения таких лиц и упростить Государственной налоговой службе доступ к их банковским счетам.

Законопроект - часть обязательств Украины в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом и евроинтеграции.

В случае его принятия парламентом Украина станет участником международной системы обмена налоговой информацией о лицах, которые зарабатывают деньги на цифровых платформах. Это означает, что налоговая ежегодно будет получать данные о заработках граждан Украины на платформах, зарегистрированных в странах-подписантах договора.

Как это будет работать?

О чем законопроект?

Законопроект Минфина должен сделать Украину частью системы международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Это требование в рамках интеграции Украины в Евросоюз. Кроме этого, на введении налогового обмена и налогообложении доходов с цифровых платформ настаивает МВФ.

После принятия документа Украина сможет присоединиться к "Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы". Участники этого соглашения ежегодно обмениваются информацией о гражданах стран-подписантов, которые зарабатывают деньги через цифровые платформы.

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Иными словами, в рамках международного соглашения Украина будет обязана передавать информацию об иностранцах, которые зарабатывают на украинских цифровых платформах, а также сможет получать информацию об украинцах, которые зарабатывают на иностранных платформах.

Кого это будет касаться?

По состоянию на ноябрь 2024 года подписантами соглашения об автоматическом обмене информацией являются 29 стран. Среди них Германия, Люксембург, Эстония, Канада, Испания, Великобритания, Нидерланды и другие.

В этих странах зарегистрированы популярные в Украине цифровые платформы. Например, Bolt (в Эстонии), Glovo (в Испании), Booking.com (в Нидерландах) или OnlyFans (Великобритания). В то же время, США среди подписантов соглашения нет, поэтому на заработки с американских сервисов (например, Airbnb) закон распространяться не будет.

Следовательно, в случае принятия законопроекта украинская налоговая сможет ежегодно получать данные об объемах заработков украинцев на этих платформах.

Интересно, что в 2024 году Государственная налоговая служба уже получила данные от платформы OnlyFans о размерах доходов, которые там получили граждане Украины. Платформа предоставила эту информацию несмотря на то, что Украина не была подписантом международного соглашения об обмене.

В разговоре с журналистом ЭП юристы отмечали, что это решение было не обязательным и, вероятно, ошибочным. "Представители OnlyFans могли просто не разобраться и подумать, что обязанность об автоматическом обмене информацией распространяется и на Украину", - говорил адвокат одной из моделей OnlyFans Виталий Наконечный.

В случае же принятия изменений данные о заработках украинцев не только на OnlyFans, но и на других популярных цифровых платформах будут поступать в налоговую службу на законных основаниях.

Какие налоги придется заплатить?

Законопроект предлагает ввести специальный налоговый режим для заработков на цифровых платформах. Согласно ему, с таких доходов будут взимать налог с доходов физических лиц по ставке 5% (вместо 18%). Кроме этого, никуда не исчезает обязанность уплатить дополнительные 5% военного сбора (ставка действует на период военного положения).

Однако для того, чтобы воспользоваться этим налоговым режимом, нужно выполнить несколько условий:

открыть специальный счет для доходов от цифровых платформ. Доступ к данным по этому спецсчету будет иметь Государственная налоговая служба. Она сможет без решения суда убедиться, сколько средств поступило на него за тот или иной период. Такое разрешение лицо, которое зарабатывает через цифровые платформы, должно предоставить налоговой самостоятельно при открытии счета;

соответствовать требованиям законопроекта. В частности, лицу должно быть больше 18 лет, против него не применены санкции, оно не использует труд наемных лиц и не является самозанятым лицом;

зарабатывать до 5 млн грн в год от деятельности на цифровых платформах. В случае, если доходы от платформ превышают эту цифру, то сумму такого превышения нужно задекларировать (подать годовую декларацию о доходах физических лиц) и заплатить с нее налог по полной ставке 18%.

Заплатить 18-процентный налог с доходов на цифровой платформе нужно будет в случае, если лицо не захочет регистрировать специальный счет для участия в налоговом режиме. Тогда цифровые платформы все равно будут передавать в ГНС данные о заработках лица, и налоговики потребуют у него уплатить с таких доходов налоги по полной ставке.

Кроме экономии на налогах участие в специальном налоговом режиме избавит украинцев от необходимости подавать декларации: всю отчетность и уплату налогов за них будут осуществлять цифровые платформы, которые превратятся в налоговых агентов.

Когда заработают изменения?

Сейчас разработанный Министерством финансов документ обнародован к обсуждению. То есть, все заинтересованные стороны могут предоставить в ведомство предложения по его совершенствованию или просто высказать замечания к изложенным в нем нормам.

После этого, законопроект вынесут на рассмотрение правительства, а в случае его утверждения Кабинетом министров - в Верховную Раду. Если депутаты поддержат инициативу Минфина, то документ вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Однако первые данные от иностранных цифровых платформ украинская налоговая сможет получить не ранее 2027 года по итогам 2026 года. Данные о доходах, полученных до 2026 года ГНС получать и передавать не будет.