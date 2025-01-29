С начала большой войны количество долгов в Украине выросло почти на треть

В течение 2024 года количество записей о задолженности выросло на 712 тысяч, а с февраля 2022 года - на почти 2 миллиона.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на данные opendatabot.

Так, в феврале 2022 года количество записей в Едином реестре должников составляло 6,9 миллиона, когда уже по состоянию на декабрь 2024 года - 8,86 миллиона, что на 29% больше.

Больше всего долговые записи касаются штрафов за нарушение правил дорожного движения, административных правонарушений и взыскания в пользу госбюджета. В общем - это почти 60% записей.

В то же время более 21% долгов невозможно отнести к какой-то определенной категории.

Кроме того, выросло и количество производств по взысканию имущества должников - до 15,6 тысяч (на 24%) увеличилось взысканий по исполнительному документу. До 11,8 тысяч (на 17%) выросло количество конфискаций по уголовным делам (кроме коррупционных).

Напомним:

Государственная налоговая служба в январе-ноябре 2024 года открыла 25 225 исполнительных производств из-за налоговых долгов бизнеса. Это на 22% больше, чем за весь 2021 год, когда было открыто 20,6 тыс. производств.