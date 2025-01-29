Потерять все в оккупации и начать с нуля. История возрождения крупнейшего переработчика кизила

Предприниматели из-под Токмака потеряли кизиловый бизнес и возродили его в Запорожье. Что мешает им выйти на международные рынки?

Через три дня после начала войны крупнейший в Украине кизиловый сад площадью 14 га в Запорожской области оказался в оккупации. Завод по производству продукции, технику и огромное хозяйство компании Famberry уничтожили оккупанты. Через полгода на войне погиб сын основателей хозяйства Натальи и Сергея Ольшанских Даниил.

Собравшись с силами, семья начала восстанавливать семейный бизнес в Запорожье как память о сыне. Компания перерабатывает десятки тонн кизила в год. Производит компоты, соусы, джемы, пастилу, сублимированные продукты, пюре, замороженные ягоды.

Нишевая ягода

Кизил - это небольшая косточковая ягода продолговатой формы, которая растет на кустах или небольших деревьях (в зависимости от сорта и технологии выращивания). Это нишевая культура, которую в промышленных масштабах ранее в Украине никто не выращивал.

Первый большой сад площадью 14 га в Запорожье вблизи села Новое заложила семья Ольшанских в 2013 году. Сад признали самым большим в Украине.

Плодоносить деревья начинают с пятого-шестого лет и далее объемы урожая увеличиваются. Массовые урожаи кизила начинаются ориентировочно на девятый год после посадки. Средняя урожайность взрослого дерева - 20 кг.

"Существует легенда, что там, где растет кизил, врач не нужен. Кизил является чемпионом среди ягод по содержанию витамина С, который укрепляет иммунитет", - говорит директор и соучредитель Famberry Наталья Ольшанская.

Так что как только сад дал первые ягоды - начали экспериментировать с рецептами и налаживать производство.

"До войны мы объездили много мировых выставок со своей продукцией, но с малым объемом невозможно выйти на мировой рынок. Как только мы выросли до объемов, с которыми могли начать экспорт, вспыхнула война", - объясняет Ольшанская.

Потери на 300 миллионов

Село Новое неподалеку Токмака, где был весь аграрный бизнес семьи Ольшанских, российские оккупанты захватили через три дня после начала большой войны.

"Мы потеряли на оккупированных территориях около 300 миллионов гривен: технику, сад, отель для работников, производственные мощности. Вывезти не успели ничего. За время войны потеряли около 500 тонн урожая кизила: он осыпался, потому что его никто не собирал. Село почти все разрушено, люди выехали", - рассказывает Ольшанская.

Кизиловый сад частично уничтожен, но большая часть насаждений еще жива, поэтому предпринимательница не теряет надежду на возвращение после деоккупации этих территорий.

У предпринимателей осталось всего 40 тонн замороженного кизила урожая 2021 года, который хранился на складах в Запорожье. Чтобы не срывать поставки продукции в торговые сети, с которыми наладили сотрудничество, предприниматели заключили соглашение о переработке кизила по своим рецептам на мощностях одного из заводов в Днепре.

В августе 2022 года семью постигла самая большая потеря: в танковом бою погиб сын Даниил. Он ушел на войну добровольцем в составе тактической группы "Степные волки", которая воевала на запорожском направлении и подчинялась "Азову".

"После этого нам было трудно оправиться, но я верю, что мы имеем миссию быть счастливыми и жить в память о тех, кто платит высокую цену - своей жизнью. Поэтому мы не сложили руки, сплотились и решили, что построим в Запорожье новое современное перерабатывающее предприятие", - рассказывает Ольшанская.

Производство в Запорожье

В декабре 2022 года семья начала строить перерабатывающее предприятие площадью 1 400 кв. м в Запорожье. Строительство завершили за полгода. Производственные мощности состоят из камеры низкотемпературного хранения площадью 150 кв. м, камеры среднетемпературного охлаждения площадью 100 кв. м, перерабатывающего цеха для изготовления продукции площадью 250 кв. м и сухих складов.

"У нас есть оборудование, которое делает стерилизованную продукцию; оборудование для отделения косточек и изготовления пюре; оборудование, которое разливает продукцию в "дой-пак" (вакуумная упаковка, напоминающая пластиковый пакет с дном - ЭП), дозаторы, вакуумные котлы, упаковочное оборудование", - перечисляет соучредительница.

На производстве работают восемь человек. В сезон сбора урожая их вдвое больше.

После переезда в Запорожье семья инвестировала в бизнес около 2 млн долл.: 90% - собственные средства, 10% - грантовые. В 2024 году они подались на грант от программы USAID "Конкурентоспособная экономика" с проектом на оборудование для увеличения объемов переработки продукции из кизила до 300 тонн в год.

"Мы прошли. Осталось финальное утверждение, ждем окончательного решения, но с приходом Трампа все программы приостановлены. Если все сложится хорошо, то это позволит нам масштабироваться и выходить на экспорт", - говорит Ольшанская.

В рамках гранта Famberry надеется получить морозильные камеры, оборудование для шоковой заморозки, стерилизатор.

В декабре 2024 года компания выиграла грант на 1 млн грн. Она стала одним из десяти победителей конкурса от издания Forbes и сети мультимаркетов "Аврора". Компания также сможет продавать свою продукцию в магазинах сети. На грантовые средства приобретут оборудование для фасовки джемов в стики. Участвовать в льготных кредитных программах компания не может из-за специфических условий.

"Государство ограничивает нас в доступе к льготному кредитованию (программа "Доступные кредиты 5-7-9%" - ЭП), потому что конечному бенефициару, моему мужу, более 65 лет. То есть платить налоги мы можем, трудоустраивать людей можем, а получить кредит для развития не можем", - жалуется Ольшанская.

Она добавляет, что несмотря на сложность работы на прифронтовых территориях помощи от государства нет.

"Бизнес на прифронтовых территориях - в высокой зоне риска, но здесь рождаются дети, здесь продолжается жизнь. Если бизнес отсюда уедет, если здесь не будет рабочих мест, все это станет мертвой зоной. Поэтому надо быть здесь. Надо привлекать внимание, помогать, чтобы развивались сельское хозяйство и переработка.

У нас нарушены логистические пути, мы расположены далеко до центров реализации и продаж. Это влияет на себестоимость. Местами мы работаем "в ноль", но не останавливаемся. Мы платим такие же налоги, как и бизнес в Ужгороде. Разве это равные условия? Нет", - резюмирует соучредитель производства.

Сотрудничество с сетями

Продукция Famberry представлена в "Ашане", "Варусе", "Новухе", "Сильпо". Компания первая в Украине получила почетный знак "Создано защитниками" на всю линейку продукции от Министерства по делам ветеранов. Ольшанская говорит, что отдельные ритейл-сети очень хорошо относятся к ветеранскому бизнесу. Например, в "Ашане" представлена отдельная локация со знаком "Создано защитниками".

"Это первая ритейл-сеть в Украине, которая так масштабно подошла к этому вопросу. Я очень им благодарна, что нет таких отношений, когда производитель на коленях должен умолять поставить свою продукцию на полку. "Сильпо" также пускает в сеть небольших производителей. Только АТБ "выкручивает руки" производителям, которые не имеют больших объемов продукции", - рассказывает соучредитель производства.

По ее мнению, важно, чтобы украинцы поддерживали ветеранский бизнес. "Воин не только борется за свободу на линии фронта. Возвращаясь, он требует внимания общества. Если у человека будет выбор - купить обычную продукцию и продукт, созданный защитниками, то надо делать выбор в пользу последнего. Это реинтеграция ветерана в общество", - убеждает Ольшанская.

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Спрос на продукцию из кизила в течение последних пяти лет существенно вырос. "Сейчас вроде бы платежеспособность людей невысокая, но мы имеем гораздо более высокие объемы продаж, чем в предыдущие годы. Это такой парадокс на фоне выезда большого количества людей - ценителей здорового образа жизни", - говорит директор Famberry.

В то же время эта продукция до сих пор новая для рынка. "Нам и трудно, и легко. Трудно, потому что мы первопроходцы. Через продукт мы доносим людям информацию о пользе и вкусе этой ягоды. А легко, потому что конкурентов, которые изготавливают что-то из кизила в промышленных масштабах, в Украине почти нет", - подчеркивает Ольшанская.

Собистоимость продукции за последние несколько лет существенно возросла. Например, стеклянная тара подорожала вдвое. Существенно на себестоимость продукции влияют и цены на электроэнергию и потребность в генераторах.

Дальше – больше

Продукция Famberry заинтересовала представителей украинской экспортной платформы для бизнеса в Варшаве. Они захотели завести кизиловые изделия в немецкую международную сеть супермаркетов Lidl, которая также работает в Польше. "Lidl "съест" нас за день. У нас осталось 40 тонн кизила, из которого можно изготовить 100-110 тонн продукции. Для экспорта это крайне мало", - объясняет Ольшанская.

В отличие от других ягод или фруктов, приобрести замороженный кизил после завершения сезона сбора урожая невозможно: рынка такой продукции нет ни в Украине, ни за рубежом. Более того, Famberry формирует рынок кизилового сырья в Украине, покупая урожай у мелких фермеров или частных хозяйств. В этом сезоне заморозили 70 тонн кизила. Их будут перерабатывать до нового урожая.

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"Многие украинские производители продукции, которая имеет кизиловый компонент (чаи, крафтовая продукция), обращаются к нам и сотрудничают в B2B-секторе, покупая пюре. Это наш основной источник прибыли", - говорит соучредитель предприятия.

В последнее время на производстве расширяют ассортимент. Если раньше там перерабатывали только кизил, то сейчас перерабатывают овощи и ягоды на замороженную продукцию, например, тыкву кубиками. В 2025 году также решили сеять на фермерских землях тыкву ради большей добавленной стоимости.

В 2023 году неподалеку от Днепра на фермерских землях Famberry помогла заложить сад сортового кизила площадью 7 га, бесплатно предоставив саженцы фермерам. Компания заключила соглашения о выкупе будущего урожая.

Планы на будущее у основателей Famberry амбициозные. Прежде всего - увеличение объемов производства, расширение ассортимента и выход на международный рынок.

"Нас интересует не только украинский рынок. Мы с семьей в свое время объездили много стран, занимались активным туризмом. Мне интересны скандинавские страны, у них есть культура потребления джемов и другой ягодной продукции. Мир ищет новые продукты, поэтому хочется нарастить объемы, чтобы показать миру нашу украинскую чудо-ягоду. Но мы зависим от стабильного и справедливого мира. Если он наступит, то появятся и дополнительные возможности", - заключает Ольшанская.