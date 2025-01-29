Известная сеть АЗС доплатила 140 миллионов налогов после разоблачения БЭБ

Бюро экономической безопасности Украины заявило, что разоблачило уклонение от уплаты налогов на 140 млн грн двумя предприятиями из группы компаний, которые занимаются продажей горючего через известную сеть АЗС.

Об этом говорится в сообщении БЭБ.

Правоохранители не называют сеть. В то же время, по данным источников профильного издания епкогг в Офисе генпрокурора и БЭБ, говорится о "БРСМ".

Следствие установило, что служебные лица предприятий в 2021-2023 годах не отразили в налоговых декларациях по НДС финансово-хозяйственные операции с одним и тем же контрагентом, скрыв фактически полученные средства на сумму 435 млн грн и 560 млн грн.

По выводам следствия, такие действия привели к занижению налоговых обязательств и непоступлению в государственный бюджет более 140 млн грн НДС..

В рамках уголовных производств детективы БЭБ провели допросы, временные доступы к документам, судебно-экономические экспертизы, которые подтвердили факты уклонения от уплаты налогов.

В сообщении говорится, что в ходе досудебных расследований нанесенный ущерб был полностью возмещен обоими обществами, и 140 млн грн уже поступили в государственный бюджет.

Бухгалтеру и директору предприятий объявлено о подозрении, после чего в суд направлено ходатайство об освобождении их от уголовной ответственности в связи с полным погашением нанесенного ущерба.

Напомним:

В Черновицкой области правоохранители выявили подпольную табачную фабрику, которая изготавливала более 50 000 пачек сигарет в сутки.