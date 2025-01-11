TikTok попереджає про ширші наслідки, якщо Верховний суд США дозволить заборону

Адвокат TikTok та її китайської материнської компанії ByteDance заявив під час дебатів у Верховному суді що закон про заборону додатку може розповсюдитись на інші світові компанії.

Про це повідомляє Reuters.

Закон, який у п'ятницю 10 січня став предметом обговорення дев'яти суддів, встановлює 19 січня крайнім терміном для ByteDance, щоб продати популярну соціальну медіа-платформу або зіткнутися з забороною з міркувань національної безпеки.

Компанії прагнули щонайменше відтермінувати виконання закону, який, на їхню думку, порушує Першу поправку до Конституції США, що захищає свободу слова від обмежень з боку уряду.

Адвокат TikTok Ноель Франциско заявив під час дебатів: "Якщо Конгрес може зробити це з TikTok, він може зробити це і з іншими компаніями".

"Кінотеатри AMC раніше належали китайській компанії. Згідно з цією теорією, Конгрес міг би наказати AMC цензурувати будь-які фільми, які не подобаються Конгресу, або просувати будь-які фільми, які потрібні Конгресу", - сказав Франциско суддям.

Своїми запитаннями під час дебатів судді дали зрозуміти, що вони схильні підтримати закон, хоча деякі з них висловили серйозну стурбованість щодо його наслідків для Першої поправки до Конституції.