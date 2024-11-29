Херсон та частина Миколаївщини залишаються знеструмленими – “Укренерго”

В Україні станом на ранок 29 листопада через наслідки масованої російської ракетно-дронової атаки на енергосистему минулої доби залишається знеструмленим м. Херсон, Херсонський район та частина Миколаївської області.

Про це повідомили в "Укренерго".

Як йдеться в повідомленні, аварійно-відновлювальні роботи тривають у цілодобовому режимі.

До кінця поточної доби знеструмлених абонентів на Херсонщині та Миколаївщині енергетики планують заживити.

В компанії також зазначили, що 29 листопада станом на 5:00 рівень споживання електроенергії був на 9,7% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня — у четвер. В "Укренерго" пояснили це значним обсягом застосування заходів обмеження.

Як повідомили в АТ "Миколаївобленерго", близько 70% Миколаївської області, зокрема й сам Миколаїв, були знеструмлені. Утім, в районах, де відновили електропостачання, діють графіки погодинних відключень.

Нагадаємо:

У пʼятницю 29 листопада енергетики протягом усієї доби застосовуватимуть до трьох черг відключень електроенергії.