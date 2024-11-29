Херсон и часть Николаевщины остаются обесточенными – "Укрэнерго"
В Украине по состоянию на утро 29 ноября из-за последствий массированной российской ракетно-дроновой атаки на энергосистему за прошедшие сутки остается обесточенным г. Херсон, Херсонский район и часть Николаевской области.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
Как говорится в сообщении, аварийно-восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме.
До конца текущих суток обесточенных абонентов в Херсонской и Николаевской энергетики планируют заживить.
В компании также отметили, что 29 ноября по состоянию на пять часов уровень потребления электроэнергии был на 9,7% ниже, чем в это же время предыдущего дня — в четверг. В "Укрэнерго" объяснили это значительным объемом применения мер ограничения.
Как сообщили в АО "Николаевоблэнерго" , около 70% Николаевской области, в том числе и сам Николаев, были обесточены. Впрочем, в районах, где возобновили электроснабжение, действуют графики почасовых отключений.
Напомним:
В пятницу 29 ноября энергетики в течение всех суток будут применять до трех очередей отключений электроэнергии.