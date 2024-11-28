У п’ятницю застосовуватимуть до трьох черг відключень світла

У пʼятницю 29 листопада енергетики протягом усієї доби застосовуватимуть до трьох черг відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Як повідомляють, обсяги відключень будуть такими:

"Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада", – йдеться у повідомленні.

Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги –

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Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.



Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги –

Як працюють графіки відключень читайте тут: