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У п’ятницю застосовуватимуть до трьох черг відключень світла

Володимир Тунік-Фриз — 28 листопада, 18:51
У п’ятницю застосовуватимуть до трьох черг відключень світла

У пʼятницю 29 листопада енергетики протягом усієї доби застосовуватимуть до трьох черг відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Як повідомляють, обсяги відключень будуть такими:

  • 00:00 – 06:00 — одна черга відключень

  • 06:00 – 14:00 — дві черги відключень

  • 14:00 – 18:00 — три черги відключень

  • 18:00 – 22:00 — дві черги відключень

  • 22:00 – 24:00 — одна черга відключень.

"Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада", – йдеться у повідомленні.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.
Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.
Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.
Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла

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