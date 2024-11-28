У п’ятницю застосовуватимуть до трьох черг відключень світла
У пʼятницю 29 листопада енергетики протягом усієї доби застосовуватимуть до трьох черг відключень електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Як повідомляють, обсяги відключень будуть такими:
00:00 – 06:00 — одна черга відключень
06:00 – 14:00 — дві черги відключень
14:00 – 18:00 — три черги відключень
18:00 – 22:00 — дві черги відключень
22:00 – 24:00 — одна черга відключень.
"Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада", – йдеться у повідомленні.
Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.
Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.
Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.
Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло