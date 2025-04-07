АРМА готується до нового конкурсу на відбір управителя ТРЦ "Гулівер"

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів готується до нового конкурсу на відбір управителя столичним ТРЦ "Гулівер".

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що Антимонопольний комітет України підтримав рішення АРМА щодо відхилення двох останніх учасників конкурсу на відбір управителя ТРЦ "Гулівер".

"Це стало фінальним етапом перед підготовкою до оголошення нового конкурсу на відбір управителя резонансним активом. АРМА вже готує відповідну документацію", – йдеться в повідомленні.

В АРМА нагадали, що у січні 2025 року на Prozorro відбувся аукціон з відбору управителя ТРЦ "Гулівер", ринкова вартість якого становить 7,6 млрд гривень. Мінімальний щомісячний платіж від управління цим арештованим активом складає понад 17 млн грн.

В конкурсі на управління брало участь три учасника, проте за результатом розгляду поданих тендерних пропозицій, АРМА їх відхилило. Всі три учасника оскаржили рішення до АМКУ, останні скарги було подано з боку КОНСОРЦІУМ "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "ЕСПЛАНАДА" та ТОВ "АЛАКОР СІТІ" , проте АМКУ підтвердив рішення АРМА та відмовив у задоволенні всіх скарг учасників.

Нагадаємо:

Раніше, Шевченківський райсуд Києва передав майно київського ТРЦ "Гулівер" бізнесмена Віктора Поліщука в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

За словами суду, предметом розслідування було, серед іншого, дослідження фактів ухилення від сплати податків, зборів та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.

10 січня 2025 року на Prozorro відбувся аукціон з відбору управителя ТРЦ "Гулівер". У конкурсі брали участь три компанії: ТОВ "БК "Міленіум", "Алакор Сіті" та консорціум "Управляюча компанія "Еспланада".

Агентство під час перевірки документів учасників звернулося до правоохоронних і розвідувальних органів, щоб з’ясувати, чи пов’язані вони з власником арештованого активу, країною-агресором або її союзниками.

За результатами перевірки, АРМА спочатку відхилило кандидатуру першого учасника - ТОВ "БК "Міленіум".

18 березня було відхилено другого учасника - консорціум "Управляюча компанія "Еспланада". А за два дні потому - відхилили й третього учасника - ТОВ "Алакор Сіті".