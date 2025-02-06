Завладели более 100 млн гривен при закупке дров для ВСУ: фигуранты получили подозрение

Государственное бюро расследований объявило о подозрении должностным лицам Квартирно-эксплуатационного отдела Луганска, который сейчас входит в систему сил логистики ВСУ, и их пособникам.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По материалам следствия, организовал противоправную схему бывший глава КЭО Луганска. Он привлек к ней двух действующих должностных лиц подразделения, которое дислоцировалось в Днепре, бывшего работника КЭО и частного предпринимателя.

По данным ГБР, участники сделки организовали приобретение топливной древесины для ВСУ по завышенной стоимости, без процедуры открытых торгов и по договорам с косвенными поставщиками.

Закупки осуществлялись через физических лиц-предпринимателей, счета которых были под полным контролем участников схемы.

Установлено 47 фактов осуществления закупок по завышенной стоимости. Сумма нанесенного ущерба государству составляет более 101 млн гривен.

Правоохранители провели 28 обысков, изъяли документы, компьютерную технику, мобильные телефоны.

Пятерым участникам организованной группы сообщено о подозрении. Им грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним:

Работники ГБР и Нацполиции сообщили о подозрении депутату одного из городских советов Кировоградщины и его сообщникам, которые организовали закупку некачественной одежды для военных.