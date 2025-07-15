Чиновники "за копейки" покупают авто: журналисты обнаружили сотни таких случаев

Журналисты издания NGL.media обнаружили в декларациях чиновников, правоохранителей, мэров и народных депутатов сотни случаев занижения стоимости приобретенных автомобилей.

Об этом говорится в журналистском материале.

Например, депутат Верховной Рады Максим Соколов, который в октябре 2022 года всего за 10 тыс. грн приобрел Toyota Highlander Hybrid 2022 года выпуска - это примерно в 200 раз дешевле реальной стоимости.

Михаил Соколов заявил NGL.media, что приобрел автомобиль с "существенными повреждениями", однако отказался уточнить характер этих повреждений.

О "немножко битом" авто рассказала NGL.media и Виктория Негода, руководитель отдела земельных ресурсов и экологии Пристоличной сельской территориальной общины под Киевом.

В октябре 2023 года она якобы за 100 тыс. грн приобрела Hyundai Tucson 2022 г.в., хотя на самом деле рыночная стоимость такого автомобиля по крайней мере в десять раз выше.

Зато с правом пользования автомобилем ситуация более запутанная. Во время исследования реестра деклараций NGL.media обнаружили более тысячи декларантов, которые просто не указывают стоимость авто.

Как объясняет Алексей Бойко, юрист Центра противодействия коррупции (ЦПК), в таких случаях декларант имеет право не указывать стоимость, если не знает ее.

Однако, если стоимость все же указана, то НАПК вполне может спросить о подтверждающих документах.

Все же некоторые чиновники указывают в декларациях стоимость автомобилей, которыми пользуются, но которые им официально не принадлежат.

Например, городской голова Тернополя Сергей Надал в своей последней декларации указал, что пользуется автомобилем Audi Q7 2024 г.в. стоимостью 750 тыс. грн, которая формально принадлежит его тестю Богдану Вербовому.

Кроме того, что Надал не указал в декларации, что на самом деле пользуется дорогой спортивной версией Audi SQ7, указанная им стоимость занижена более чем в пять раз. Как выяснили NGL.media, этот автомобиль Богдан Вербовой приобрел новым из автосалона в мае прошлого года, а недавно его продали за 4,7 млн грн.

Экс-депутат Верховной Рады Ирина Кормышкина, которая в свежей декларации указала, что пользуется роскошным седаном Mercedes-Maybach S580 2022 г.в., принадлежащим ее мужу Юрию Кормышкину.

Стоимость этого автомобиля Кормышкина оценила в 350 тыс. грн, хотя его официальная стоимость стартует от 12 млн грн. Между прочим, владельцы такого авто ежегодно должны платить "налог на роскошь" в размере 25 тыс. грн.

Интересная история получилась и у председателя Золочевского районного совета Ореста Кавецкого. В своей декларации он указал, что его жена Кристина Кавецкая пользуется BMW X6 2022 г.в., зарегистрированной на ее маму Марию Карвацкую. При этом стоимость BMW X6 указана лишь 100 тыс. грн, что по крайней мере в 20 раз дешевле самого низкого предложения на рынке.

По мнению юриста ЦПК Алексея Бойко, заниженная стоимость имущества может быть признаком сокрытия собственных активов или скрытой взятки.

Читайте также: Авто за три копейки. Как топ-чиновники подтасовывают декларации