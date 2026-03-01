Зеленський закликав конфісковувати "тіньові" танкери РФ

Зеленський закликав ЄС "модернізувати" законодавство, аби конфісковувати танкери з "тіньового флоту" Росії.

Про це президент написав у X.

"Бельгія вчора ввечері прийняла рішуче рішення про захоплення танкера з тіньового флоту Росії.

Це судно вже давно перебувало під санкціями США, ЄС та Великої Британії, проте продовжувало незаконно транспортувати російську нафту під фальшивим прапором та з підробленими документами", – написав Зеленський.

Belgium's decisive decision to seize a tanker from Russia's shadow fleet last night. This particular vessel has long been under US, EU, and UK sanctions, but nonetheless continued to illegally transport Russian oil using a false flag and forged documents. We welcome this strong… https://t.co/buIvEjwYKY — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2026

Президент також подякував Франції за "підтримку операції".

Зеленський також закликав ЄС конфісковувати російські танкери, що незаконно перевозять нафту.

"Важливо також модернізувати європейське законодавство, щоб танкери, що перевозять російську нафту, не просто зупинялися, а конфісковувалися, а їхня нафта використовувалася для забезпечення безпеки Європи", – додав він.

Нагадаємо:

Першого березня бельгійська армія захопила нафтовий танкер, що належить російському тіньовому флоту.