Бельгія затримала танкер "тіньового флоту" РФ

Європейська правда.

Бельгійська армія захопила нафтовий танкер, що належить російському тіньовому флоту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RTBF.

Нафтовий танкер плавав біля бельгійського узбережжя, коли його перехопили близько опівночі. Вважається, що судно належить до "тіньового флоту", мережі суден, що діють поза міжнародними правилами з метою обходу економічних санкцій, зокрема тих, що спрямовані проти російського експорту нафти.

За інформацією, зібраною RTBF з декількох джерел, Бельгія вночі заарештувала нафтовий танкер Ethera. Судно довжиною 180 метрів, побудоване в 2008 році, плавало під прапором Гвінеї і прибувало з Ла-Маншу. Воно було перехоплено біля узбережжя Остенде.

"Протягом останніх кількох годин наші збройні сили за підтримки французьких збройних сил захопили нафтовий танкер, що належить російському тіньовому флоту. Судно зараз супроводжують до порту Зебрюгге, де воно буде заарештоване", – написав міністр оборони Тео Франкен у соціальній мережі X незадовго після 1:30 цієї неділі.

Міністр оборони Бельгії додав: "Операція "Блакитне вторгнення" була проведена командою солдатів, які проявили зразкову мужність. Чудова робота". Це перша така операція для країни.

"Я вітаю наші збройні сили з професійними та рішучими діями під час успішної операції минулої ночі і дякую нашим французьким партнерам за цінну підтримку. Бельгія завжди забезпечуватиме дотримання міжнародного морського права і буде рішуче реагувати на будь-які порушення безпеки своїх територіальних вод", – поділився прем'єр-міністр Барт Де Вевер.

Аннеліс Верліден, міністр юстиції та Північного моря, підкреслює, що "вперше в морі було перехоплено нафтовий танкер на підставі розвідданих, які ідентифікували його як судно, що плаває під фальшивим прапором і, отже, належить до "тіньового флоту".

Судно, затримане Бельгією, з жовтня 2025 року перебуває в європейському списку суден, діяльність яких має бути "обмежена", на тій підставі, що вони "входять до складу тіньового флоту нафтових танкерів або сприяють енергетичним доходам Росії", яка "залежить від енергетичних доходів для фінансування своєї незаконної війни агресії проти України".

Ethera описується як судно, що транспортує "сиру нафту, нафтопродукти або мінеральні матеріали, що походять з Росії або експортуються з неї, при цьому займаючись нерегулярними і високоризиковими морськими перевезеннями [...]". Серед обмежень – заборона на доступ до портів європейських країн.

За даними Міністерства фінансів США, судно належить до морської імперії сина іранського високопосадовця.

Судно також входить до списку суб'єктів, на які накладено санкції Міністерством фінансів США. У пресрелізі від липня 2025 року США пов'язали Ethera "з величезною морською імперією, контрольованою Мохаммадом Хосейном Шамхані".

Хоссейн Шамхані є сином Алі Шамхані, старшого радника верховного лідера Ірану, який, за даними ізраїльської армії, загинув під час суботніх ударів.

За даними Міністерства фінансів США, "Хоссейн використовує корупцію та політичний вплив свого батька на найвищих рівнях іранського режиму для створення та експлуатації величезного флоту нафтових танкерів та контейнеровозів".

Нагадаємо, 22 січня Франція за підтримки Британії затримала танкер Grinch минулого тижня неподалік берегів Іспанії – після перевірки документів, які підтвердили підозри щодо фальшивого прапора судна. Танкер належить до "тіньового флоту" Росії та перебуває під санкціями ЄС та Британії.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що його французький колега Емманюель Макрон сказав йому про плани відпустити танкер через вимоги законодавства.

Як писали, 14 європейських країн виступили з відкритим попередженням на адресу танкерів "тіньового флоту" Росії в Балтійському та Північному морях.