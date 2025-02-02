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Зеленський про конфлікт АОЗ і Міноборони: Умєров чітко розуміє, що пауз в постачанні армії не має бути

Володимир Тунік-Фриз — 2 лютого, 17:09
Зеленський про конфлікт АОЗ і Міноборони: Умєров чітко розуміє, що пауз в постачанні армії не має бути
РУСТЕМ УМЄРОВ, ФЕЙСБУК

Президент Володимир Зеленський, коментуючи конфлікт керівництва АОЗ та міністра оборони Рустема Умєрова, заявив, що міністр має право робити все, щоб не було ніякого гальмування в постачанні озброєння для Збройних сил України.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю Associated Press

Пряма мова: "У нас є міністр оборони, який чітко розуміє, що, не дай Боже, будуть якісь паузи десь хоч від когось в підтримці нашої армії: від дронів до ППО, будуть не тільки втрати у військових, будуть втрати цивільного населення, будуть страждати діти, буде більше ударів, буде більш сильна Росія. Він не може робити жодної паузи в постачанні. У нього є контракт.

Якщо інституційно у нього є проблеми з цим, з підписанням контрактів, з постачанням або, не дай Боже, ми бачимо сигнал щодо зменшення якоїсь підтримки наших ЗСУ. Не дай Боже, я отримаю якусь інформацію, що пакети артзброї, які приходять, якась інституція з вертикалі міністра оборони не підписує контракти... Тут не може бути пауз в термінових рішеннях.

Тому міністр оборони має право робити все, щоби не було ніякого гальмування в постачанні. Сьогодні всі наші гроші в Міністерстві оборони. Всі наші гроші в нашій армії. І якщо там є гроші, а якась поставка не прийшла, то, чесно кажучи, він повинен зробити все, щоб більше таких проблем не було...І він це виконує".

Нагадаємо:

  • Директорка ДП "Агенція оборонних закупівель" Марина Безрукова звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися у конфліктну ситуацію, що виникла довкола АОЗ.
  • Наглядова рада АОЗ вирішила продовжити контракт з Безруковою на рік, а Міністерство оборони відмовилося погодити це рішення. Безрукову відсторонили від посади для службового розслідування та призначили тимчасового виконувача обов'язків – Арсена Жумаділова з Державного оператора тилу.
  • 31 січня Міністерство юстиції пояснило статуси керівників ДП "Агенція оборонних закупівель", які останній тиждень постійно змінювалися: Безрукова – директорка АОЗ, але відсторонена, Жумаділов – т.в.о.Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) звернулася до президента України, Верховного Головнокомандувача ЗСУ Володимира Зеленського із проханням невідкладно втрутитися в ситуацію, що склалася навколо державного підприємства "Агенція оборонних закупівель". Її робота паралізована.

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Зеленський про конфлікт АОЗ і Міноборони: Умєров чітко розуміє, що пауз в постачанні армії не має бути
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