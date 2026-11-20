Кабінет міністрів ухвалив рішення, за яким підприємства зможуть отримати часткову компенсацію за будівельну техніку, пошкоджену або знищену внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

"Після російських ударів будівельники розбирають завали, ремонтують мости й відновлюють рух на дорогах. Бригади працюють під загрозою повторних обстрілів, і втрата навіть одного екскаватора чи навантажувача може зупинити роботи на об'єкті.

Саме тому ми включили будівельну техніку до програми компенсації. Це допоможе підприємствам покрити частину збитків і продовжити роботи, на які чекає громада", – зазначив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

У відомстві нагадали, що раніше програма компенсацій охоплювала виробничі будівлі, склади, обладнання та інше майно підприємств. Тепер до переліку додали екскаватори, навантажувачі, бульдозери, дорожні котки, асфальтоукладальники, бетононасоси та іншу спеціальну техніку.

Програма передбачає два напрями підтримки.

до 30 млн грн за пошкоджене або знищене майно – діє на визначених програмою територіях підвищеного ризику. Сума компенсації залежить від розміру підтверджених прямих збитків. Ліміт у 30 млн грн діє для одного підприємства за весь період дії програми.

до 5 млн грн на рік на часткову компенсацію витрат на страхування від воєнних ризиків – на всій підконтрольній Україні території. Річний ліміт охоплює всі договори страхування підприємства за програмою.

Нагадаємо:

Уряд розширив існуючу програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростив отримання компенсацій.

Раніше повідомилялося, що для підприємств на прифронтових територіях спростили отримання компенсації за пошкоджене чи знищене майно та змінили вимоги до застрахованого майна.