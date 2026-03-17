Kernel втретє виграв суд у міноритарних акціонерів у Люксембурзі

Апеляційний суд Люксембургу 13 березня відхилив скаргу міноритарних акціонерів Kernel Holding S.A., повністю залишивши у силі рішення суду першої інстанції від 27 листопада 2024 року.

Про це повідомила компанія 17 березня.Зазначається, що позивачі намагалися оскаржити та призупинити рішення річних загальних зборів акціонерів від 11 грудня 2023 року, що стосувалися, серед іншого, затвердження річної звітності компанії, подовження повноважень директорів компанії, та призначення аудитора.

Апеляційна інстанція повністю відмовила у задоволенні цих вимог та зобов'язала опонентів компенсувати Kernel судові витрати.Це вже третя поспіль перемога Kernel у судових процесах в Люксембурзі, ініційованих групою міноритарних акціонерів.

"Це рішення вкотре доводить правомірність позиції Kernel. Системність рішень на нашу користь свідчить про те, що будь-які спроби тиску на компанію через безпідставні юридичні претензії та затягування процесів не мають жодної судової перспективи", - зазначив Артем Філіп'єв, директор юридичного департаменту Kernel Holding S.A.

Нагадаємо:

Збори акціонерів Kernel 11 грудня 2023 року, на яких 99% голосів було у компанії Namsen Limited, вирішили не виплачувати дивіденди за 2023 фінансовий рік, що завершився в червні.

Kernel є найбільшим експортером агропродукції.