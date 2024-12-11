Квитки на міжнародні потяги за 300-500 євро: посадовцям УЗ після обшуків вручили 10 підозр

Київська міська прокуратура заявила про викриття злочинної організації, яка незаконно заробляла мільйони гривень на продажі квитків на міжнародні потяги "Укрзалізниці", користуючись підвищеним попитом на такі квитки. Наразі вручено 10 підозр.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

За словами прокуратури, "бізнес на квитках" організував голова Первинної профспілкової організації Вагонної дільниці ст. Київ-Пасажирський філії "Пасажирська компанія", залучивши до схеми заступника начальника цієї дільниці, інструкторів поїзних бригад та начальників поїздів міжнародного сполучення.

Вони систематично продавали пасажирам місця у службових купе та купе відпочинку провідників, які не реалізуються у системі продажу квитків, а також вільні місця, за ціною у 300-500 євро за квиток при офіційній вартості квитка на потяг Київ-Варшава у 3700 гривень, додали у прокуратурі.

Гроші пасажири платили "на руки" начальникам поїздів або провідникам міжнародного напрямку.

"Крім того, до введення "Укрзалізницею" системи верифікації пасажирів через Дія.Підпис, учасники схеми викуповували квитки для подальшого перепродажу пасажирам безпосередньо напередодні відправлення.

За такими схемами продавали квитки на потяги №67/68 Київ-Варшава, №19/20 "Київ-Хелм", №119/120 Дніпро-Київ-Хелм-Київ-Дніпро, №23/24 Київ-Хелм, №89/90 Київ-Перемишль, №351/352 Київ-Кишинів, а також інші потяги міжнародного сполучення", - йдеться у повідомленні.

За попередніми підрахунками, унаслідок необлікованого продажу квитків "Укрзалізниці" втратила понад 73 млн гривень прибутку.

Залежно від ролі в схемах, дії підозрюваних кваліфіковані:

- за ч. 1, 2 та 3 ст. 255 ККУ (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній),

- за ч. 1 та 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем).

Нагадаємо:

Зранку 11 грудня повідомлялось, що правоохоронці проводять обшуки в "Укрзалізниці" в рамках кримінального провадження щодо зловживань посадовців на міжнародних пасажирських перевезеннях.

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