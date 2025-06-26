УЗ закликає подавати заявки на групові перевезення заздалегідь

"Укрзалізниця" закликає подавати заявки на групові перевезення заздалегідь.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Зазначається, що у пікові періоди УЗ щодня отримує близько 500 заявок на групові перевезення. Це означає, що з урахуванням обмеженого вагонного парку, "Укрзалізниця" наразі може задовольнити близько 50% таких заявок.

"Щоб збільшити шанси на виділення вагона під вашу групу – надсилайте заявку заздалегідь. Це можна зробити за 35 діб до дати поїздки, але не пізніше ніж за 10 діб до відправки поїзда", – наголосили в УЗ.

Заявки на групові перевезення від 10 осіб приймаються виключно онлайн: https://services.uz.gov.ua/group-order

Нагадаємо:

У літньому сезоні 2025 року "Укрзалізниця" призначила 18 пар додаткових поїздів.