Билеты на международные поезда за 300-500 евро: сотрудникам УЗ после обысков вручили 10 подозрений

Киевская городская прокуратура заявила о разоблачении при содействии "Укрзализныци" преступной организации, которая незаконно зарабатывала миллионы гривен на продаже билетов на международные поезда УЗ, пользуясь повышенным спросом на такие билеты. Уже вручено 10 подозрений.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным прокуратуры, "бизнес на билетах" организовал председатель Первичной профсоюзной организации Вагонного участка ст. Киев-Пассажирский филиала "Пассажирская компания", привлекая к схеме заместителя начальника этого участка, инструкторов поездных бригад и начальников поездов международного сообщения.

Они систематически продавали пассажирам места в служебных купе и купе отдыха проводников, которые не реализуются в системе продажи билетов, а также свободные места, по цене в 300-500 евро за билет при официальной стоимости билета на поезд Киев-Варшава в 3700 гривен, добавили в прокуратуре.

Деньги пассажиры платили "на руки" начальникам поездов или проводникам международного направления.

"Кроме того, до введения "Укрзализныцей" системы верификации пассажиров через Дія.Підпис, участники схемы выкупали билеты для дальнейшей перепродажи пассажирам непосредственно накануне отправления.

По таким схемам продавали билеты на поезда №67/68 Киев-Варшава, №19/20 "Киев-Хелм", №119/120 Днепр-Киев-Хелм-Киев-Днепр, №23/24 Киев-Хелм, №89/90 Киев-Перемышль, №351/352 Киев-Кишинев, а также другие поезда международного сообщения", - говорится в сообщении.

По предварительным подсчетам, вследствие неучтенной продажи билетов "Укрзализныця" потеряла более 73 млн гривен прибыли.

В зависимости от роли в схемах, действия подозреваемых квалифицированы:

- по ч. 1, 2 и 3 ст. 255 УКУ (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней),

- по ч. 1 и 2 ст. 364 УКУ (злоупотребление властью или служебным положением).

Напомним:

Утром 11 декабря сообщалось, что правоохранители проводят обыски в "Укрзализныце" в рамках уголовного производства относительно злоупотреблений должностных лиц на международных пассажирских перевозках.

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