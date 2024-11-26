В Україні зросло споживання електроенергії, на Тернопільщині – аварійні відключення

В Україні споживання зростає через зниження температури повітря. 26 листопада, станом на 6:00, його рівень був на 5% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у понеділок.

Про це повідомили в "Укренерго".

Зазначається, що зростання пояснюється утриманням морозної погоди в більшості областей упродовж всієї доби.

25 листопада добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 9,4% вищим, ніж попереднього робочого дня — у п’ятницю, 22 листопада.

В компанії нагадали, що для збалансування енергосистеми в усіх регіонах у період з 7:00 до 10:00 діяли та з 14:00 до 21:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень.

"Ситуація в енергосистемі змінюється, а відповідно — можливі й зміни в застосуванні заходів обмеження", - попередили в компанії.

Україна імпортуватиме електроенергію протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 7 197 МВт•год, з максимальною потужністю в окремі години до 684 МВт.

Внаслідок масованої дронової атаки цієї ночі у Тернопільській області були запроваджені аварійні відключення, попередні графіки застосування заходів обмеження там наразі не діють. Енергетики вже почали відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше відновити стабільне енергоживлення у регіоні.