З понеділка на дорогах України запрацює 40 камер фіксації порушень ПДР

З 24 березня на автомобільних дорогах країни запрацюють 40 комплексів автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За словами Білошицького, 36 з нових комплексів запрацюють вперше в нових місцях та 4 прилади відновлять роботу.

Окрім цього, 2 прилади у Львові, які фіксують перевищення швидкості, додатково будуть фіксувати порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів.

Оновлені камери встановлять у 12 областях: Львівській, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Черкаській та Чернігівській областях.

З детальним розташуванням оновлених камер можна ознайомитись на сайті МВС.

Нагадаємо:

У 2024 році власники дорогих авто сплатили 220 млн грн транспортного податку, що на 37% більше, ніж торік. Кількість платників також зросла – з 7393 у 2023 році до 10 217 у 2024-му.