В Україні зросла кількість власників елітних авто: сплачено 220 мільйонів транспортного податку

У 2024 році власники дорогих авто сплатили 220 млн грн транспортного податку, що на 37% більше, ніж торік. Кількість платників також зросла – з 7393 у 2023 році до 10 217 у 2024-му.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Зазначається, що більшу частину податку заплатили фізичні особи – 7193 власники авто перерахували 136,2 млн грн. Юридичні особи внесли 83,5 млн грн.

Найбільше надходжень надійшло з Києва – 62,2 млн грн, що становить майже третину всієї суми. Серед лідерів також:

Дніпропетровська – 21,2 млн грн,

Одеська – 18,8 млн грн,

Київська області – 17,2 млн гривень.

Податок у розмірі 25 000 грн за авто сплачують власники легкових машин не старше п'яти років із середньоринковою вартістю понад 375 мінімальних зарплат (у 2024 році – 2,66 млн грн, у 2025-му – 3 млн грн).

Міністерство економіки щороку формує список автомобілів, на які поширюється податок. У 2025 році він включає 352 моделі.

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